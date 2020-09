Probabili formazioni Partita del Cuore 2020/ Chi gioca a Verona?

Questa sera, giovedì 3 settembre, è in programma la Partita del Cuore 2020 che sarà disputata allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona: lo storico match vede protagonista la Nazionale Italiana Cantanti con artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo in campo per sostenere la raccolta fondi promossa da Music Innovation Hub in sostegno quest’anno proprio dei lavoratori dello spettacolo in difficoltà economiche a causa della pandemia di Coronavirus. Il ricavato complessivo, compresa la vendita dei biglietti nonostante si giochi a porte chiuse, andrà nel fondo Covid-19 – Sosteniamo la musica di Music Innovation Hub, con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di crisi globale. Andiamo dunque adesso a scoprire le probabili formazioni della Partita del Cuore 2020, cioè quello che già si sa su alcuni dei partecipanti, che saranno divisi in quattro squadre che si affronteranno in due “semifinali” da 30 minuti ciascuna, poi le vincenti giocheranno la finale.

PROBABILI FORMAZIONI PARTITA DEL CUORE 2020: CHI GIOCA?

Come accennato, dunque, le probabili formazioni della Partita del Cuore 2020 saranno divise, per la prima volta nella storia della manifestazione, in quattro squadre con altrettanti capitani: Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e Salmo. I capitani hanno già la certezza dei primi nomi che vanno a comporre le squadre: Pio e Amedeo, in qualità di presidenti – giocatori, e la c.t. della Nazionale femminile italiana Milena Bertolini nella squadra di Alessandra Amoroso, Paolo Maldini e Stefano Pioli nella squadra di Raoul Bova che è dunque a forti tinte rossonere, Paolo Bonolis e Dida in quella di Gianni Morandi, Eros Ramazzotti e Massimo Giletti nella squadra di Salmo. Possiamo dunque dire che Raoul Bova è colui che ha a disposizione più ex calciatori veri, mentre di certo Gianni Morandi non avrà alcun problema nella scelta del portiere. Il resto si vedrà, anche perché pure i social potranno dire la loro…



