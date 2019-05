Video/ Partita del Cuore 2019 (2-3): highlights e gol, vincono i Campioni con Ronaldo

E’ stato un grande spettacolo ieri all’Allianz Arena per la Partita del cuore 2019 tra la Nazionale Cantati e I Campioni della Ricerca: tanto calcio e soprattutto tanta passione in campo a Torino, con una vera parata di stelle, che hanno risposto presente all’invito della Fondazione piemontese per la Ricerca sul cancro e alla Fondazione Telethon. Oltre però allo scopo benefico, non dimentichiamo che è stata una partita ben divertente quella a cui abbiamo assistito solo ieri sera nella differita della Rai e che possiamo rivedere nel video della Partita del Cuore 2019 qua sotto, terminata col risultato di 3-2 per i Campioni della Ricerca capitanata, quasi a sorpresa, da Cristiano Ronaldo. Proprio il bomber della Juventus è stato poi anche il primo marcatore della sfida, riuscendo a beffare Gigi Buffon già al 18’ del primo tempo. La Nazionale Cantanti ha però presto risposto per le rime: ci ha pensato infatti Brighi a trovare il pari. Successivamente la rete è stata ancora violata da Casillo per i Cantanti e Pirlo, infallibile su rigore: la marcatura del successo però vede la firma di Antonio Giovinazzi, in gol per i Campioni della ricerca sul finale.

IL TABELLINO

NAZIONALE CANTANTI-CAMPIONI PER LA RICERCA 2-3: Ronaldo (CR), Briga (NC), Casillo (NC), Pirlo (CR), Giovinazzi (CR)

Nazionale Italiana Cantanti: Buffon, Marcorè, Chiellini, Fabi, Vallesi, Belli, Zanetti, Shade, Briga, Ruggeri, Bova. A disp. Fede, Einar, Biondo, Casillo, Pintus, Bob Sinclair, Benji, Mezzancella. Altri: Todaro, Albi dello Stato Sociale, Oscar degli Statuto, Cois. All. Allegri. Direttore Tecnico: Marco Masini. Team Manager: Marco Conte

Campioni per la Ricerca: Storari, Giletti, Agnelli, Vettel, Albertini, Ronaldo-Schumacher, Elkann John, Totti, Nedved, Leclerc, Pirlo. A disp. Carone, Andrè, Fontana, Poeta, Di Tanno, Cassani, Di Stefano, Santini, Conticini, Giovinazzi. All. Platini. Direttore Tecnico: Penta. Team Manager: Claudio Sala

VIDEO PARTITA DEL CUORE 2019, HIGHLIGHTS



