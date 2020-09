Gianni Morandi/ “Isola di Pietro? Voglio concentrami sul canto”

Gianni Morandi torna in tv per un’occasione davvero speciale: i Seat Music Awards, la manifestazione musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e trasmessa in due prime serate su Raiuno. La manifestazione musicale che premia il meglio della musica italiana quest’anno si presenta con dei connotati differenti, visto che per la prima volta il Premio della Musica diventa il Premio alla musica. Tutti gli artisti chiamati a condividere il palcoscenico allestito presso l’Arena di Verona, infatti, hanno accettato di partecipare con l’intento di devolvere tutti gli incassi delle due serate a favore dei lavoratori del mondo dello spettacolo fortemente colpiti dalla crisi economica generatasi per via della pandemia da Coronavirus. Il nostro mondo è cambiato all’improvviso, così come il mondo della musica, e in tanti si sono ritrovati senza lavoro e senza la possibilità di avere forme di sussistenza per vivere. Una situazione davvero tragica, visto che la musica è ferma da mesi così come i milioni di lavoratori del mondo dello spettacolo. Uno scenario preoccupante visto che il virus Covid-19 sembra non fermarsi. Tra i cantanti che hanno accettato ben volentieri di esserci c’è anche Morandi, una delle colonne portanti della musica italiana che negli ultimi anni si è confrontato anche con le nuove generazioni.

Gianni Morandi: il duetto con Fabio Rovazzi e i social network

Gianni Morandi e le sue canzoni hanno fatto cantare, sognare ed innamorare milioni di persone e diverse generazioni, ma a distanza di 58 anni dal debutto il cantante di Monghidoro non ha mai perso l’entusiasmo di mettersi in gioco. Come quando ha deciso di collaborare con Fabio Rovazzi, un’esperienza che ha raccontato così: “dopo l’esperienza con Rovazzi, credo di poter dimostrare che le contaminazioni possibili nella musica sono infinite! Questo disco è il mio quarantesimo album e avevo voglia di festeggiare e l’ho fatto raccogliendo la scrittura dei miei colleghi. Ho sempre cantato l’amore ma mai di questi autori, tranne Fossati. Ho ricevuto le loro canzoni e le ho interpretate cercando di entrare nel loro mondo pur rimanendo me stesso”. Non solo, Morandi negli ultimi anni ha collaborato con tanti giovani artisti come Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, ma anche Ermal Meta su cui ha detto: “lo conoscevo e lo avevo visto fin dai tempi in cui era voce della band La fame di Camilla, poi sono andato a vederlo in concerto a Bologna e gli ho chiesto la canzone per il disco. Lui ha una vocalità straordinaria ed è assolutamente padrone della scena quando si esibisce ed è la prova che a differenza di quello che accadeva negli anni ’70, i cantanti di oggi sanno anche cantare molto bene”. Infine impossibile non parlare dei social network dove Morandi è diventato nel giro di pochi anni uno dei cantanti più seguiti: “una delle prime foto mi ritraeva mentre sbucciavo i fagioli. Eravamo andati a comprarli da un contadino vicino casa e lei mi aveva chiesto di darle una mano per pulirli. Ha avuto l’idea di scattarmi una foto che io non volevo pubblicare. Poi mia moglie Anna ha insistito e ha avuto ragione perché da quella foto è partito il fenomeno delle foto di Anna molto apprezzate su Facebook!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA