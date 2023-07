Probabili formazioni Partita del cuore per la Romagna/ Nazionale Cantanti Golden Team, chi gioca? (20 luglio)

Questa sera, giovedì 20 luglio 2023, è in programma la Partita del Cuore per la Romagna che sarà disputata allo stadio Romeo Neri di Rimini: lo storico match vede protagonista le formazioni della Nazionale Italiana Cantanti – tradizionalmente al centro del match ormai ultra-trentennale – contro il Golden Team, come sempre con le note finalità benefiche di questo evento che naturalmente stavolta saranno integralmente dedicate alla ricostruzione delle zone che nello scorso mese di maggio sono state devastate dall’alluvione che ha sconvolto l’Emilia Romagna.

Andiamo dunque adesso a scoprire alcune notizie a proposito delle probabili formazioni della Partita del Cuore per la Romagna, cioè quello che già si sa su alcuni dei partecipanti all’evento che giustamente sarà ospitato nella città più celebre di questa regione, pur naturalmente nella massima libertà di questa partita che non può essere analizzata con i canoni di una partita agonistica, certamente senza le pretese di parlare di ruoli o moduli, anche se almeno per gli ex calciatori si può immaginare in quali posizioni giocheranno…

PROBABILI FORMAZIONI PARTITA DEL CUORE PER LA ROMAGNA: CHI GIOCA?

Come accennato, dunque, le probabili formazioni della Partita del Cuore per la Romagna vedranno i partecipanti suddivisi in due squadre, cioè la Nazionale Italiana Cantanti e il Golden Team della Romagna. Cominciamo col dire che la Nazionale Cantanti sarà capitanata da Enrico Ruggeri, tradizionale leader della formazione benefica, fiancheggiato da personaggi della musica ma anche più in generale dello spettacolo, quali ad esempio il vice presidente e terzino sinistro Paolo Vallesi ma anche Bugo, il bomber Moreno, che ha di recente toccato quota 136 gol, il comico Ubaldo Pantani, i cantanti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo, Lda, Cricca, Leo Gassmann, Il Tre, lo youtuber Ludwig e il veterano Sandro Giacobbe.

Eccezionalmente guidata dall’ex portiere del Milan, Sebastiano Rossi, la Nazionale cantanti dovrà sfidare il Golden Team della Romagna, che sarà guidato da un altro nome fortemente legato al Milan ma naturalmente anche alla sua Romagna, cioè Arrigo Sacchi. Tra i giocatori di questo Golden Team per la Romagna, sono annunciati fra i protagonisti Max Angioni, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Max Laudadio, Roberto Lipari, Dj Ringo, Andrea Pisani, Nicolò De Devitiis, Filippo Roma, Marco Bazzoni, Antonio Casanova, Andrea Agresti, Massimo Paganin, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari.











