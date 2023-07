La Partita del Cuore 2023 é in aiuto all’Emilia Romagna/ Svelati data e ospiti nel cast

La partita del cuore 2023 si prepara ai nastri di partenza con LDA e…

Fervono i preparativi per La partita del cuore 2023, evento in cui il calcio unisce i personaggi famosi tra cui LDA, agli spettatori, per l’obiettivo comune della beneficenza in favore all’Emilia Romagna. La regione che é stata recentemente colpita da una brutale ondata alluvionale, che ha investito l’Italia, gettando nello sconforto famiglie vip e nip, tra strade interrotte, edifici, in particolare abitazioni, resesi inagibili e/o allagate, con un numero esponenziale di sfollati. E, intanto, l’evento benefico per la regione alluvionata é previsto per il 20 luglio 2023, così come spoilerato in un annuncio social dal primo grande artista confermatosi al ruolo di giocatore nella Nazionale cantanti, Luca D’Alessio in arte LDA. Il figlio d’arte di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato si prepara ad aggiungersi sul campo dello Stadio Romeo Neri di Rimini, agli altri 49 tra i 50 artisti ingaggiati per la Partita del Cuore 2023, venendo così in aiuto alla campagna di beneficienza per l’Emilia Romagna promossa da Mediafriends.

Partita del Cuore 2023 per l'Emilia Romagna: LDA confermato tra i cantanti/ L'annuncio

Per lo spoiler a prima firma di Il sussidiario.net, inoltre, sono confermati nel cast dei 50 personaggi pronti a sostenere l’iniziativa filantropica anche i componenti di Il volo, i cantanti lirici Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, i quali sono arruolati come LDA nella nazionale italiana cantanti. A disputare il match benefico, quindi, saranno la Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri e una selezione di personaggi dello spettacolo e dello sport, il Golden Team per la Romagna, allenata dal grande Arrigo Sacchi con il supporto tecnico di Ciccio Graziani.

Tra gli altri artisti che vi presenziano anche il vice presidente e terzino sinistro Paolo Vallesi e Bugo, il bomber Moreno, che ha di recente toccato quota 136 gol, Ubaldo Pantani, il cantautore emiliano uscente di Amici 22, Cricca, Leo Gassman, Il Tre, Ludwig, e il comico Max Angioni. L’evento della Partita del Cuore, nel 2023, raggiunge la sua 32esima edizione.

Intanto, sono aperte le prevendite dei biglietti previsti per poter assistere al match benefico previsto allo stadio, resesi disponibili a partire dalle 16 di oggi, 7 luglio. La partita del cuore 2023, per chi fosse interessato ad assistere all’evento da remoto, é trasmesso in diretta dal campo in chiaro tv su Italia 1, sotto la conduzione di Veronica Ruggeri con la partecipazione speciale di Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi, e in streaming online su Mediaset infinity. La telecronaca della partita é invece affidata alla coppia delle voci di Sportmediaset, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari.

Come donare in aiuto all’Emilia Romagna

È già attivo il numero solidale 45597. Fino al 22 luglio é possibile sostenere la campagna Mediafriends ‘Mediaset per la Romagna’ donando 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. Chiamando lo stesso numero da RETE FISSA TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, si possono donare 5 o 10 euro. Chiamando da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile si possono donare 5 euro o sul sito mediafriends.it.

Le prime dei biglietti da venerdì 7 luglio sono aperte su www.vivaticket.com. Info: www.facebook.com/NazCantanti/

I proventi raggiunti in occasione della Partita del Cuore 2023 andranno devoluti in favore dei cinque progetti che operano sul territorio della regione alluvionata, mobilitandosi a sostegno di anziani e persone con disabilità fisiche e psichiche: Anffas Faenza, casa della carità Lugo, comunità Montepaolo, fondazione opera Don Baronio Onlus Cesena e genitori ragazzi disabili.











