Weston McKennie e Chiara Frattesi stanno insieme: foto dopo la vittoria Coppia Italia/ Gossip e indizi social

Weston McKennie e Chiara Frattesi sono fidanzati: baci e abbracci dopo la vittoria di Coppia Italia

Era nell’aria già da tempo ma adesso i due hanno deciso di uscire allo scoperto con indizi social e soprattutto una romantica foto dopo la vittoria della Juventus della Coppa Italia: Weston McKennie e Chiara Frattesi stanno insieme e non sembrano ormai esserci più dubbi. Il centrocampista della Juventus e la modella e sorella del calciatore dell’Inter Davide Frattesi sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata e non hanno mai prestato il fianco al gossip ed alle indiscrezioni.

Adesso, però, la loro relazione si è fatta seria hanno deciso di ufficializzarla e confermando di essere una nuova coppia. Nel dettaglio, non ci sono più dubbi che Weston McKennie e Chiara Frattesi sono fidanzati perché, come riportano molti siti tra cui anche Leggo, il calciatore e la modella si sono lasciati immortalare insieme abbracciati al termine della partita dei bianconeri contro l’Atalanta valevole per la vittoria della Coppa Italia.

Weston McKennie e la fidanzata Chiara Frattesi escono allo scoperto

Nei mesi scorsi, Chiara Frattesi è stata avvistata più volte all’Allianz Stadium, ovvero la casa sportiva della Juventus e, quindi, i tifosi hanno capito immediatamente che la sua presenza allo stadio non aveva nulla a che vedere con il fratello. La modella era sempre in tribuna e, adesso, si sa chi andava a supportare. Durante la partita di ieri della Coppia Italia a trionfare è stata la Juve e dunque tra i festeggiamenti Weston McKennie con una mano stringe una bottiglia di vino e con l’altro braccio cinge la fidanzata Chiara Frattesi che sorride e riposta lo scatto nel proprio profilo Instagram aggiungendo anche un cuore rosso.











