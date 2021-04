Probabili formazioni Psg Bayern Monaco/ Diretta tv: tornano Verratti e Florenzi

DIRETTA PSG BAYERN MONACO: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulla probabili formazioni di Psg e Bayern Monaco, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions league, prevista solo domani sera alle ore 21.00 tra le mura del Parco dei Principi di Parigi. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Pochettino come quelle di Flick per questa sfida che mette in palio un pass per la Final Four della coppa.

La squadra tedesca dopo tutto deve far fronte non solo a una folta schiera di assenti annunciati (da Gnabry e Gorezka fino a Lewandowski) ma a pure al 2-3 subito nel turno di andata: un risultato che pur aperto complica non poco le cosa in vista della qualificazione alla Final Four della Champions league. Ben altro animo tra i parigini, non solo per come è andato nel match di settimana scorsa: per l’incontro Pochettino ritrova infatti giocatori di peso come Paredes, smaltita la squalifica, ma anche Florenzi e Verratti, tornati negativi al coronavirus. Pure domani sera potrebbe ancora accadere di tutto: vediamo come si sono preparati i due allenatori, esaminando le mosse per le probabili formazioni di Psg Bayern Monaco.

PSG BAYERN MONANCO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Psg Bayern Monaco godrà della ribalta della diretta tv in chiaro per tutti su Canale 5, oltre che su Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare. Raddoppierà quindi pure la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, che sarà garantita sia da Mediaset sia da Sky sulle rispettive piattaforme streaming.

LE PROBABILI FORMAZIONI PAG BAYERN MONACO

LE MOSSE DI POCHETTINO

Per le probabili formazioni di Psg Bayern Monaco abbiamo già riferito del rientro in rosa di Verratti e Florenzi: fissato il 4-2-3-1 come modulo di partenza, ecco che i due italiani dovrebbero essere titolari dal primo minuto oggi, chiaramente il primo a centrocampo e il secondo in difesa. Davanti a un acciaccato Navas, sarà dunque spazio per l’ex Roma in coppia sull’esterno con Diallo: Danilo e Kimpembe dovrebbero essere invece titolari a centro. Per la linea mediana ecco che riavremo Gueye, in coppia con il rientrante Parades, mentre sarà Verratti a collocarsi sulla linea della trequarti. Per l’attacco irrinunciabile l’autore della doppietta nel match di andata Kylian Mbappe: al suo fianco pronti Neymar e Di Maria, con Draxler comunque pronto dalla panchina.

LE SCELTE DI FLICK

Lista di assenti davvero preoccupante per Mister Flick, impegnato a disegnare le probabili formazioni di Psg Bayern Monaco: non sarà facile fissare il miglior 11 per la sfida parigina. Ipotizzato il 4-2-3-1 come modulo di partenza, dovremmo domani vedere dal primo minuto Pavard e Davies sull’esterno della difesa, con Boateng e Hernandez pronti al centro: Alaba verrà avanzato allora a centrocampo, per far compagnia a Kimmich, visto che Goretzka è out per un problema muscolare (non è da sottovalutare però l’ipotesi Musiala). In avanti rimane dubbia la presenza di un acciaccato Coman: il francese dovrebbe comunque stringere i denti e farsi vedere in campo dal primo minuto, in compagnia di Sanè e Choupo Moting (con Miller al solito pronto sulla trequarti).

IL TABELLINO

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Danilo, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé All. Pochettino

BAYERN MONACO (4-2-3-1) Neuer; Pavard, Boateng, Hernández, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting All. Flick



