Probabili formazioni Roma Athletic Bilbao/ Diretta tv, quali scelte per Fonseca?

Roma Athletic Bilbao si disputa domani sera: le due formazioni sono attese in campo alle ore 20.00 di mercoledì 7 agosto presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sede dunque di questa nuova amichevole nella intensa estate della nuova Roma di Paulo Fonseca, che naturalmente cerca risposte circa la formazione migliore di questa Roma che si avvicina sempre di più all’inizio ufficiale della stagione 2019-2020. Andiamo dunque senza indugio ad analizzare le probabili formazioni di Roma Athletic Bilbao con le notizie sui giallorossi alla vigilia di questo nuovo impegno estivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo segnaliamo anche l’appuntamento con Roma Athletic Bilbao in diretta tv. L’amichevole di Perugia sarà infatti disponibile su Roma TV, il canale tematico giallorosso al numero 213 della piattaforma satellitare Sky che tuttavia non è compreso nell’offerta della diretta streaming video di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATHLETIC BILBAO

LE SCELTE DI FONSECA

Parlando delle probabili formazioni di Roma Athletic Bilbao, concentriamo naturalmente la nostra attenzione sui giallorossi di Paulo Fonseca, che sta vivendo la sua prima estate sulla non facile panchina della Roma. Come base di partenza potremmo adottare il modulo 4-2-3-1 che abbiamo visto nell’ultima amichevole disputata dai capitolini contro il Lilla: in porta Pau Lopez, altra grande novità dell’estate della Roma, a conferma della tradizione straniera fra i pali giallorossi. Davanti a lui la difesa a quattro potrebbe prevedere Florenzi a destra, Fazio e Juan Jesus centrali, Kolarov a sinistra; coppia mediana da testare magari di nuovo con Cristante e un altro nuovo acquisto estivo, cioè Diawara; ecco poi in attacco la linea della trequarti con Ünder, Zaniolo e Kluivert alle spalle di Dzeko, anche se qui (soprattutto per il bosniaco) saranno importanti soprattutto le notizie che arriveranno fuori dal campo. Naturalmente non mancheranno però le alternative, a partire da Spinazzola, Pellegrini e Perotti, tre candidati a giocare magari già dal primo minuto.

TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Ünder, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca.



