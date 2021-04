Probabili formazioni Roma Bologna/ Diretta tv, troppi assenti per Fonseca! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Roma Bologna, sfida della 30^ giornata della Serie A che pure si accenderà solo domani sera alle ore 18.00 tra le mura dello Stadio Olimpico della Capitale. Nuovo appuntamento per la Lupa, che pure decimata, appare impaziente di riscattarsi in campionato, dopo gli ultimi risultati non proprio eccellenti rimediati su Napoli e Sassuolo. Il successo in trasferta contro l’Ajax nell’andata dei quarti di finale di Europa league ha dato la giusta carica agli uomini di Fonseca, che saranno costretti a fare bottino pieno all’Olimpico, per non perdere ulteriore terreno nella corsa alla zona Champions. Di contro un avversario tenace come il Bologna di Mihajlovic, che tornando in campo dal KO con l’Inter, appare pronta a mettere in scacco un’altra big, potendo comunque conservare una posizione comoda in classifica. Alla vigilia del bel match dunque, andiamo a vedere come i due allenatori si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Roma Bologna.

ROMA BOLOGNA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Bologna sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con questa partita della 29^ giornata sarà dunque riservato agli abbonati, che potranno anche decidere di seguire questa partita di Serie A con il servizio di diretta streaming video. Per questo basterà inserire i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone e installarvi l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

LE MOSSE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Bologna, Mister Fonseca sarà ancora una volta estremamente limitato nelle sue scelte per il 3-4-2-1: ancora una volta saranno davvero tanti gli assenti a cui il tecnico lusitano dovrà far i conti. Specie in difesa: con Kumbulla e Smalling KO e Cristante pure squalificato, domani all’Olimpico sarà maglia da titolare obbligata per Fazio, che pure sarà in campo in compagnia di Ibanez e Mancini: da escludere l’arretramento di Spinazzola, che solo ieri si è fermato per un piccolo fastidio al flessore. Senza l’ex juventino dovrebbe allora trovare posto in coppia con Karsdorp (che ha riposato in settimana) Bruno Peres: al centro ecco il solito Veretout, accompagnato da uno tra Pellegrini e Villar. Se il numero 7 verrà dunque schierato al centro, davanti sarà spazio obbligato per Carles Perez e Pedro (anche El Shaarawy è fuori dai giochi): in prima punta uno tra Mayoral e Dzeko.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Qualche assenza di troppo la registra anche Mister Mihajlovic, impegnato a stilare le probabili formazioni di Roma Bologna: specie in difesa. Nel reparto a 4, senza Tomiyasu e Hickey, il tecnico rossoblu dovrebbe dare spazio dal primo minuto a De Silvestri e Dijks sull’esterno dello schieramento: al centro invece saranno maglie da titolari per Soumaoro e Danilo. A centrocampo si ravviva il duello tra Dominguez e Svanberg per un posto dal primo minuto al fianco di Schouten: il numero 8, già titolare con l’Inter, dovrebbe ancora partire dall’inizio anche domani sera. Aggiungiamo che per la 30^ giornata di Serie A dovrebbe tornare a disposizione Palacio, ma Musa Barrow dovrebbe venirgli preferito in ogni caso in prima punta: Skov Olsen e Sansone si schiereranno sull’esterno del reparto, mentre toccherà a Soriano occupare la linea di trequarti.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, B Peres; Pedro, C Perez: Mayoral All. Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri. Soumaoro, Danilo, Dijks; Dominiguez, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow All. Mihajlovic



