FORMAZIONI NAPOLI ROMA/ Quote, Llorente e Paredes sono squalificati (oggi 28 aprile 2024)

FORMAZIONI NAPOLI ROMA: GLI ASSENTI

Raramente capita una situazione così sbilanciata, ma dobbiamo osservare che nelle probabili formazioni di Napoli Roma il peso delle assenze sarà tutto per gli ospiti giallorossi, mentre Francesco Calzona avrà a disposizione praticamente l’intera rosa dei partenopei. Passiamo invece ai grattacapi del suo collega Daniele De Rossi, che dovrà fare a meno innanzitutto di ben due giocatori squalificati, cioè il difensore spagnolo Llorente e il regista argentino Paredes.

Per il resto, ci sono noie muscolari da tenere in debita considerazione in un periodo così impegnativo per due dei nomi di spicco nella rosa della Roma, cioè il difensore inglese Smalling – per il quale questa è stata una stagione davvero complicata dal punto di vista fisico – e soprattutto l’attaccante belga Lukaku. In altre circostanze si sarebbe fatto di tutto per recuperare Big Rom verso un big-match come quello al Maradona, ma considerati gli obiettivi che la Roma si giocherà nelle prossime settimane e la posizione tutto sommato positiva in classifica, ecco che potrebbe invece avere la meglio una doverosa prudenza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAPOLI ROMA: CHI GIOCA AL MARADONA?

Naturalmente le probabili formazioni di Napoli Roma sono un appuntamento imperdibile verso questa grande classica del calcio italiano che ci terrà compagnia nella trentaquattresima giornata di Serie A. Ci siamo ripetuti molte volte in questo campionato da incubo per il Napoli, ma questa è davvero l’ultima chiamata: dopo la brutta sconfitta di Empoli, solo una vittoria oggi lascerebbe gli azzurri ancora in corsa per il quinto posto e quindi la prossima Champions League, altrimenti sarà a forte rischio pure un posto in Europa League e non del tutto certo nemmeno l’approdo in Conference League.

Umore molto più alto per la Roma, che si è presa in extremis la vittoria anche a Udine: quinti in classifica e semifinalisti di Europa League, i giallorossi di Daniele De Rossi sono pienamente in corsa su due fronti e possono ancora rendere memorabile il finale di stagione, anche se la gestione delle forze diventerà inevitabilmente un fattore decisivo – e proprio per questo si è discusso così tanto circa la data del completamento del match in Friuli. Adesso però pensiamo solo a quanto succederà allo stadio Diego Armando Maradona, leggendo tutte le ultime sulle probabili formazioni di Napoli Roma.

QUOTE E PRONOSTICO PER NAPOLI ROMA: CHI SARÀ FAVORITO?

Prima di addentrarci nell’analisi delle probabili formazioni di Napoli Roma, scopriamo che cosa ci può dire il pronostico sul match in base alle quote proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa del Napoli, il segno 1 è infatti proposto a quota 1,95; si sale poi a 3,35 volte la posta in palio per il segno X in caso di pareggio e fino a quota 3,90 in caso di una vittoria esterna della Roma, naturalmente segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA: QUALI MODULI E TITOLARI?

ECCO GLI UNDICI PER CALZONA

Le probabili formazioni di Napoli Roma portano un paio di buone notizie a Francesco Calzona, che in difesa dopo le pesanti assenze di Empoli ritrova Rrahmani e Mario Rui per affiancare capitan Di Lorenzo e Rrahmani nella difesa a quattro davanti al portiere Meret secondo il classico modulo 4-3-3 degli ormai ex campioni d’Italia. Le idee sembrano essere molto chiare, ad eccezione di un ballottaggio ormai consueto in questi mesi per il Napoli, cioè quello tra Zielinski e Traoré per affiancare a centrocampo Zambo Anguissa e il regista Lobotka; infine, non dovrebbero esserci sorprese nel tridente offensivo partenopeo, che schieriamo di conseguenza con Politano a destra, Osimhen naturalmente centravanti ed infine all’ala sinistra Kvaratskhelia.

SCELTE E DUBBI PER DE ROSSI

Qualche problema in più per Daniele De Rossi nelle probabili formazioni di Napoli Roma, perché al Maradona i giallorossi devono fare i conti con le squalifiche di Llorente e soprattutto Paredes. Tra difesa e centrocampo dovrebbe essere (quasi) tutto chiaro: Svilar ormai certezza in porta; davanti a lui ecco da destra a sinistra Karsdorp, Mancini, Huijsen e Angelino, anche se quest’ultimo potrebbe essere insidiato da Spinazzola; a centrocampo invece ecco Bove, Cristante nei panni del regista in assenza di Paredes, infine capitan Pellegrini; tra acciacchi ed esigenze di turnover è invece un vero rebus il tridente d’attacco della Roma. A destra dovrebbe esserci Dybala, ma pensando alla Coppa potrebbe trovare spazio invece Baldanzi; in mezzo, gli acciacchi di Lukaku portano a un serrato ballottaggio fra Azmoun e Abraham; infine, a sinistra il titolare dovrebbe essere El Shaarawy, ma c’è l’alternativa Zalewski.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi.











