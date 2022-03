Probabili formazioni Roma Lazio/ Quote: out Pellegrini, Pedro sostituisce Zaccagni

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: CHI GIOCA?

Mancano poche ore al via della sfida dello stadio Olimpico di Roma ed è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni di Roma Lazio, gara in programma alle ore 18.00 di domenica 20 marzo 2022 e valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Quale squadra avrà il dominio della Capitale? Siamo tutti curiosi di conoscere la risposta a questo quesito…

Ciò che è certo, è che Roma Lazio rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione delle due squadre, rispettivamente a quota 48 e 49 punti in classifica. Entrambe le formazioni sono a caccia del quarto posto, detenuto dalla Juventus al momento con 56 punti: chi perde, dunque, rischia di salutare il treno per la coppa dalle grandi orecchie.

QUOTE E PRONOSTICO

Passiamo adesso alle quote per le scommesse di questa attesissima sfida tra Roma e Lazio. Il derby della Capitale è tra i più aperti di sempre e i dati offerti dalle agenzie di scommesse lo confermano in toto. Grazie ai numeri dei bookmakers di Eurobet, valutiamo i pronostici degli esperti: la vittoria della Roma è data a 2,60, il pareggio è dato a 3,40, mentre la vittoria della Lazio è data a 2,70. Derby di Roma vuol dire spettacolo, quindi gol: l’Over 2,5 è dato a 1,75, mentre l’Under 2,5 è dato a 1,95. Segneranno entrambe le squadre? Sì per i bookmakers: il Gol è a 1,60, il No Gol è a 2,20.

LE SCELTE DI MOURINHO

Passiamo a conoscere nel dettaglio le probabili formazioni di Roma Lazio e partiamo dalla formazione di Josè Mourinho. Solo un’assenza per lo Special One, parliamo del lungodegente Leonardo Spinazzola. Per il resto, rosa al completo, anche se bisogna monitorare la situazione di Lorenzo Pellegrini: il numero 7 ha la febbre per una faringite e non è al meglio. Si va verso la maglia da titolare per Sergio Oliveira.

Non finiscono qui i dubbi per Josè Mourinho. Il tecnico portoghese sta valutando altri due ballottaggi. Il primo riguarda la difesa: Kumbulla insidia Ibanez per il braccetto di sinistra, ma l’ex Atalanta resta in vantaggio. Dilemma anche per la corsia mancina di centrocampo: Zalewski sembra in vantaggio su Matias Vina e El Shaarawy, ma non possiamo escludere sorprese dell’ultimo minuto.

L’UNDICI DI SARRI

Continuiamo il nostro approfondimento sulle probabili formazioni di Roma Lazio e passiamo ai biancocelesti di Maurizio Sarri. Privo dell’infortunato Radu – il difensore romeno sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico – l’ex tecnico di Chelsea e Juventus non potrà contare su uno dei calciatori più in forma: parliamo di Mattia Zaccagni, out per squalifica. Recuperato, invece, Cataldi, che però dovrebbe partire dalla panchina.

A meno di sorprese dell’ultima ora, l’undici della Lazio sembra già deciso. L’unico dubbio potrebbe riguardare la difesa, in particolare la fascia destra, con Lazzari insidiato da Hysaj. Molto dipenderà dalle scelte di Josè Mourinho, pare. Per il resto, al posto di Zaccagni giocherà il grande ex Pedro. In cabina di regia, invece, fiducia in Lucas Leiva.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.











