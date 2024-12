PROBABILI FORMAZIONI ROMA PARMA: CHI GIOCA IL LUNCH MATCH ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni Roma Parma presentiamo l’intrigante lunch match che allo stadio Olimpico aprirà la domenica della Serie A. La cura di Claudio Ranieri sta portando benefici alla Roma, che però è ancora un convalescente soggetto a ricadute, come indicato dalla brutta sconfitta sul campo del Como di domenica scorsa. Poi è arrivata una vittoria in Coppa Italia, ma adesso è necessaria una vittoria, perché la posizione in classifica è critica e servono tre punti per passare un Natale più sereno.

Un solo punto di differenza con il Parma, che però naturalmente era consapevole di dover lottare per la salvezza: gli emiliani hanno colto diversi risultati di prestigio contro le big accusando invece passaggi a vuoto in partite teoricamente più facili, come indica la sconfitta casalinga contro il Verona di settimana scorsa. Insomma, sarà un mezzogiorno (e mezzo) molto intenso, motivo in più per analizzare le probabili formazioni Roma Parma.

PRONOSTICO E QUOTE SORRIDONO AI GIALLOROSSI

Come sempre nelle probabili formazioni curiosiamo anche nel pronostico che per Roma Parma sorride nettamente ai giallorossi secondo le quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 infatti è proposto a 1,50, mentre poi si sale già a 4,25 per il segno X, naturalmente in caso di pareggio, mentre una vittoria esterna del Parma varrebbe 6,25 volte la posta in palio sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PARMA

UN DUBBIO PER RANIERI

Nelle probabili formazioni Roma Parma dovrebbe esserci un solo vero dubbio per Claudio Ranieri, cioè quello tra Hummels ed Hermoso, con il tedesco forse leggermente favorito per completare con Mancini e N’Dicka la difesa a tre davanti al portiere Svilar. Il resto della formazione giallorossa dovrebbe essere molto più chiaro: a centrocampo Celik esterno destro, nel cuore della mediana Konè e Paredes (con qualche speranza per Le Fee), infine Angelino a sinistra; quanto al reparto offensivo, i favoriti sono Dybala e Saelemaekers sulla trequarti, anche se c’è qualche speranza pure per El Shaarawy, mentre il centravanti sarà Dovbyk, rinfrancato dalla doppietta in Coppa Italia.

MODULO 4-2-3-1 PER PECCHIA

C’è un dubbio principale anche per Fabio Pecchia nelle probabili formazioni Roma Parma, nel modulo 4-2-3-1 degli emiliani infatti davanti a Suzuki ci sono Hainaut e Coulibaly che si giocano la maglia da terzino destro titolare per completare la difesa a quattro con i centrali Balogh e Delprato e il terzino sinistro Valeri; nel cuore della mediana spazio per Keita e Sohm, mentre il terzetto sulla trequarti dovrebbe vedere titolari Man, Hernani (favorito su Haj Mohamed) e Cancellieri da destra a sinistra per dare sostegno a Bonny, che sarà il centravanti titolare del Parma.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PARMA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik, Konè, Paredes, Angelino; Dybala, Saelemaekers; Dovbyk. All. Ranieri.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Balogh, Delprato, Valeri; Keita, Sohm; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.