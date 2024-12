VIDEO PARMA VERONA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ennio Tardini l’Hellas Verona si aggiudica un importante successo in trasferta per 3 a 2 contro il Parma. Nel primo tempo il tentativo di Sarr intercettato da Valeri al 4′ è il preludio al gol del vantaggio trovato al 5′ da Coppola, che sblocca così il punteggio in avvio di gara tramite un colpo di testa vincente su suggerimento di Harroui che sfiora il bis all’11’.

Gli emiliani cominciano a farsi vedere in attacco verso il 12′ con Man e Bonny propizia al 19′ il gol del pari di Sohm con quest’ultimo a ribadirne in rete il tiro respinto dalla retroguardia avversaria. Nè Sarr al 35′ nè Harroui al 40′ concretizzano poi le loro opportunità avute a disposizione per tornare in vantaggio. Nel secondo tempo il neo entrato Almqvist illude il pubblico calciando largo di pochissimo al 46′ visto che Sarr raddoppia su assist di Harroui al 57′.

Nel finale il solito Harroui non capitalizza neanche al 65′ e sul fronte opposto Man è altrettanto impreciso al 71′. Il tris definitivo lo cala Mosquera al 76′ sfruttando la conclusione di Rocha Livramento ribattuta da Suzuki ed è quindi inutile il gol dei ducali firmato da Sohm, che completa la doppietta personale, con l’aiuto di Keita all’89’.

VIDEO PARMA VERONA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS