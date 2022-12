Probabili formazioni Roma Viterbese/ Diretta tv: novità per Mourinho?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VITERBESE: MODULO NUOVO?

Con le probabili formazioni di Roma Viterbese parliamo della partita amichevole che la Roma ha aggiunto nel suo già ricco calendario di amichevoli per fare da ultima rifinitura verso la ripresa del campionato: l’appuntamento sarà domani mattina a Trigoria e si tratterà di un derby laziale contro la Viterbese, che milita in Serie C e prima di Natale ha vinto contro il Giugliano nel suo ultimo impegno ufficiale per l’anno solare 2022.

Per la Roma è il ritorno a casa, dopo che le precedenti amichevoli di questa lunga sosta sono state giocate tutte tra il Giappone già alla fine di novembre e poi nel corso del ritiro in Portogallo: ora serve riannodare il contatto con il calcio italiano, va bene anche una squadra di Serie C per ritrovare confidenza. Tutto questo premesso, vogliamo adesso scoprire quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Roma Viterbese.

DIRETTA ROMA VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Roma Viterbese potrebbe non essere garantita: si tratterà di un test a porte chiuse e vedremo se qualche emittente trasmetterà le immagini della partita da Trigoria, per la quale al momento non possiamo segnalare nemmeno una diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VITERBESE

LE SCELTE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Viterbese, mister José Mourinho potrebbe fare qualche esperimento o comunque dare spazio a seconde linee, trattandosi di una partita contro una squadra di Serie C. In porta indichiamo comunque Rui Patricio, in difesa scegliamo Kumbulla insieme a Ibanez e Mancini; a centrocampo potrebbe giocare il “separato in casa” Karsdorp, per non perdere il ritmo partita, con Bove e Camara possibili mediani e Zalewski sulla corsia mancina. In attacco scegliamo invece il giovane Volpato ed El Shaarawy a supporto del centravanti, che per una volta potrebbe essere Shomurodov.

LE MOSSE DI PESOLI

Sul fronte ospite, nelle probabili formazioni di Roma Viterbese, naturalmente derby di lusso per la formazione di Serie C, proviamo ad ipotizzare per mister Emanuele Pesoli un modulo 4-4-2, con questi possibili undici titolari: Bisogno in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Riggio, Ricci, Marenco e Semenzato da destra a sinistra; a centrocampo un’altra linea a quattro, che schieriamo in questo caso con Pavlev, Megelaitis, Mbaye e Rodio, sempre da destra a sinistra; infine, i due titolari nella coppia d’attacco della Viterbese potrebbero essere Polidori e Mungo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VITERBESE: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Ibanez, Mancini; Karsdorp, Bove, Camara, Zalewski; Volpato, El Shaarawy; Shomurodov. All. Mourinho.

VITERBESE (4-4-2): Bisogno; Riggio, Ricci, Marenco, Semenzato; Pavlev, Megelaitis, Mbaye, Rodio; Polidori, Mungo. All. Pesoli.











