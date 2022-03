Probabili formazioni Roma Vitesse/ Diretta tv, Mourinho senza Mancini e Oliveira

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VITESSE: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Roma Vitesse analizziamo le scelte che saranno operate dai due allenatori per il ritorno degli ottavi di Conference League 2021-2022. Allo stadio Olimpico si gioca alle ore 21:00 di giovedì 17 marzo, i giallorossi difendono la preziosa vittoria ottenuta al Gelredome: un gol firmato da Sérgio Oliveira che spinge la squadra di José Mourinho verso i quarti, in una competizione che sicuramente ha meno fascino delle sue “sorelle” ma che ora la Roma vuole provare a vincere, anche perché in campionato le cose girano meno.

Infatti domenica i giallorossi si sono nuovamente salvati all’ultimo respiro con un rigore, ma a differenza di La Spezia hanno ottenuto soltanto un pareggio contro l’Udinese; il derby si avvicina e c’è il rischio che la Lazio scappi in classifica. Prima però la Conference League: dunque, vediamo quali potrebbero essere le scelte che saranno operate dai due allenatori per il match valido per il ritorno degli ottavi di finale, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Roma Vitesse.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VITESSE: LE MOSSE DEI MISTER!

LE SCELTE DI MOURINHO

È davvero complesso pensare a bocce ferme a quali scelte potrebbe operare Mourinho per Roma Vitesse: arriva il derby e bisogna pensarci, di sicuro giovedì sera non saranno in campo gli squalificati Gianluca Mancini e Sérgio Oliveira e quindi davanti a Rui Patricio potremmo vedere Smalling e Ibanez insieme a Kumbulla, ma tutto sommato anche l’ipotesi di Matias Vina come terzo in difesa non è peregrina. Sulle corsie laterali possibile spazio per Maitland-Niles ed El Shaarawy, con un reparto centrale che verosimilmente avrà in Veretout uno dei titolari, in Cristante l’altro e forse in un giovane (Edoardo Bove, eventualmente) un terzo elemento che permetta di fare rifiatare Zaniolo, chiamato agli straordinari come Abraham che però per questa squadra è indispensabile. A proposito: l’attaccante inglese nel match di Conference League contro il Vitesse potrebbe anche riposarsi per dare spazio ad Afena-Gyan (favorito su Shomurodov) come prima punta, ma questa è una scelta che rimane da valutare e, come già detto, dipenderà anche da come Mourinho intenderà affrontare il derby, anche e soprattutto sull’attesa che la stracittadina contro la Lazio comporta e la preparazione dei singoli giocatori.

I DUBBI DI LETSCH

Thomas Letsch deve valutare il suo modulo per Roma Vitesse: all’andata si è presentato con una sorta di 4-3-3 che ora potrebbe essere confermato, se così fosse avremmo Oroz e Doekhi a occupare la zona centrale di difesa a protezione del portiere Houwen con due laterali che sarebbero Dasa e Manhoef, che invece in caso di 3-4-1-2 alzerebbero inevitabilmente la loro posizione andando ad affiancare i due mediani. Qui, Tronstad sarà quasi certamente in campo e con lui dovrebbe agire Bero; questo significa che Domgjoni avanzerà comunque la sua posizione sul terreno di gioco, ma per il numero 22 è da vedere se il ruolo sarà quello di trequartista classico o eventualmente di laterale in un tridente classico, come ha giocato all’andata. Per quanto riguarda l’attacco, sicuramente Lois Openda tornerà a far parte della formazione titolare in Roma Vitesse; a fargli compagnia a quel punto dovrebbe essere, insieme al già citato Domgjoni, uno tra Baden Frederiksen e Grbic.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ROMA VITESSE

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibañez, Smalling, Viña; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, El Shaarawy; Zaniolo, Mkhitaryan; Afena-Gyan. Allenatore: José Mourinho

VITESSE (4-3-3): Houwen; Dasa, Oroz, Doekhi, Manhoef; Bero, Tronstad, Huisman; Domgjoni, Openda, Grbic. Allenatore: Thomas Letsch



