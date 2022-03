Video/ Udinese Roma (1-1) gol e highlights: Pellegrini salva Mourinho al 94′

VIDEO UDINESE ROMA (1-1)

Allo Stadio Friuli le formazioni di Udinese e Roma si annullano a vicenda strappando un pareggio in extremis per 1 a 1, come potremo ammirare nel video Udinese Roma 1-1. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Cioffi partono forte cercando subito di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva in particolar modo con gli spunti di Molina ed al 10′ è Pereyra a metter i brividi alla retroguardia avversaria con un pallonetto impreciso a scavalcare Rui Patricio. I minuti scorrono sul cronometro ed i bianconeri riescono a passare in vantaggio al 15′ con una fiammata improvvisa quando Molina si rende protagonista di un tiro a giro imparabile per il portiere romanista. Nel finale di frazione i friulani sfiorano il possibile gol del raddoppio al 38′ quando Makengo coglie la traversa, complice la buona e fortunata parata eseguita da Rui Patricio.

Nel secondo tempo la buona volontà non basta per i capitolini che rischiano anzi nuovamente al 54′ quando il solito scatenato Makengo, il cui tiro è finito di poco largo rispetto alla porta spegnendosi oltre la linea di fondo campo. Il tempo passa ed il subentrato El Shaarawy impegna Silvestri con un colpo di testa al 60′ su lancio di Cristante ma è il neo entrato Felix Afena-Gyan a sfiorare l’eventuale pareggio quando il suo tiro di prima intenzione termina largo di pochissimo al 67′. La Roma si dispera al 75′ a causa della capacità della difesa dell’Udinese di chiudere la saracinesca sulla doppia opportunità capitata a El Shaarawy e Pellegrini. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa il capitano Pellegrini a siglare il gol del pari trasformando nel recupero al 90’+4′ un calcio di rigore concesso per fallo di Zeegelaar su Shomurodov. Il punto conquistato in questo ventinovesimo turno di campionato permette rispettivamente all’Udinese di salire a quota 30 ed alla Roma di portarsi a 48 punti nella classifica della Serie A.

VIDEO UDINESE ROMA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge quanto la Roma abbia cercato di pareggiare la gara e pure come l’Udinese avrebbe forse meritato qualcosa in più rispetto a quanto effettivamente raccolto. I friulani si sono distinti in fase offensiva tramite l’11 a 10 nelle conclusioni totali, delle quali 5 a 2 quelle indirizzate nello specchio della porta, oltre al 59 a 32 negli attacchi pericolosi, su 88 a 112 complessivi. I capitolini hanno però gestito meglio la sfera se si guarda al 508 a 258 nei passaggi completati, il 20 a 13 nei contrasti ed il possesso palla favorevole con il 64%. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Udinese è stata la squadra più scorretta a causa del 16 a 12 nel computo dei falli e l’arbitro Marco Di Bello, proveniente dalla sezione di Brinidisi, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Deulofeu, Makengo e Becao da un lato, Afena-Gyan ed Ibanez dall’altro.

IL TABELLINO

Udinese-Roma 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 15′ Molina(U); 90’+4′ RIG. Pellegrini(R).

UDINESE (3-5-2) – Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez(82′ Zeegelaar); Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo(86′ Samardzic), Udogie; Beto, Deulofeu(86′ Pussetto). Allenatore: Cioffi.

ROMA (3-5-2) – Rui Patricio; Mancini(85′ Perez), Smalling, Ibanez; Karsdorp(73′ Veretout), Oliveira(46′ El Shaarawy), Cristante, Pellegrini, Zalewski(65′ Felix Afena-Gyan); Zaniolo, Abraham(65′ Shomurodov). Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Marco Di Bello (sezione di Brinidisi).

Ammoniti: 26′ Deulofeu(U); 70′ Afena-Gyan(R); 86′ Makengo(U); 88′ Ibanez(R); 90’+3′ Becão(U).

VIDEO UDINESE ROMA





