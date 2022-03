Video/ Vitesse Roma (0-1) gol e highlights: Sérgio Oliveira segna e si fa espellere!

La Roma soffre e gioca male ma vince, ed è la cosa che conta di più in un periodo della stagione dove bisogna raccogliere i frutti del lavoro svolto nei mesi precedenti: ammiriamo gli highlights video di Vitesse Roma 0-1 per descrivere la partita. Nell’arco dei novanta minuti i giallorossi sono apparsi spesso in difficoltà ma sono stati bravi a sfruttare l’unica vera occasione che gli è capitata, a differenza del Vitesse che soprattutto nel primo tempo ha sprecato una lunga serie di palle gol graziando più volte Rui Patricio. Difficilmente sarà riuscito a prendere sonno stanotte Openda che ha fallito almeno tre occasioni gigantesche per portare in vantaggio la formazione olandese, l’attaccante di origini congolesi non ha saputo approfittare degli errori di Ibanez e del portiere ospite per buttarla dentro. I padroni di casa si vedono anche annullare la rete di Grbic che era partito in fuorigioco sul lancio di Wittek. Nel recupero Sérgio Oliveira sfrutta alla perfezione un rimpallo fortunato per gonfiare la rete e ammutolire il GelreDome di Arnhem a pochi istanti dalla pausa.

Nella ripresa Abraham sfiora il raddoppio in contropiede, l’ex-centravanti del Chelsea salta anche Houwen ma poi deve fare i conti con Rasmussen che si sostituisce al suo portiere. Nel frattempo Zaniolo – voto insufficiente per lui – viene sostituito e non la prende benissimo rientrando direttamente negli spogliatoi anziché accomodarsi in panchina assieme ai suoi compagni, anche il match-winner anticipa la doccia quando l’arbitro Raczkowski lo ammonisce per la seconda volta, sarà sicuramente un’assenza pesante – così come quella di Mancini, diffidato – in vista del ritorno. Nonostante l’inferiorità numerica i capitolini non rischiano più di tanto e difendono l’1 a 0 fino al triplice fischio. I quarti di Conference League sono più vicini.

VIDEO VITESSE ROMA 0-1, LE DICHIARAZIONI

Le parole di Henrikh Mkhitaryan ai microfoni di Sky Sport 24: “Non era facile vincere in Olanda, sapevamo che gli avversari ci avrebbero reso la vita difficile. Fondamentale aver trovato il gol alla fine del primo tempo dopo aver sofferto tantissimo, nella ripresa siamo stati bravi a chiudere tutti gli spazi e in contropiede abbiamo anche sfiorato il raddoppio. Rispetto a qualche mese fa siamo decisamente cresciuti, il gruppo è più maturo e consapevole delle proprie capacità, ora sappiamo adattarci a ogni situazione grazie al lavoro del mister. Più facile vincere la Conference League o arrivare quarti in campionato? Di sicuro è più semplice pensare solamente alla partita successiva, i calcoli li facciamo alla fine”. I tre cambi effettuati al 46’ testimoniano come José Mourinho non fosse particolarmente contento della prova dei suoi: “Nel secondo tempo abbiamo controllato la partita, ma nei primi quarantacinque minuti era il Vitesse che meritava il vantaggio e avrei firmato per lo 0-0 all’intervallo, noi non abbiamo fatto nulla per segnare e siamo stati fortunati a trovare il gol. Nella ripresa la squadra mi è piaciuta di più, ho visto un buon possesso palla e abbiamo corso meno rischi. In assenza di un regista puro dobbiamo fare di necessità virtù, non dico che Cristante abbia giocato meglio di Veretout ma con lui in campo ci siamo presi le chiavi del centrocampo. Le assenze? Tra una settimana non avrò Sérgio Oliveira e Mancini ma non sono preoccupato perché finalmente ho tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per Spinazzola”.

VIDEO VITESSE ROMA 0-1, IL TABELLINO

VITESSE-ROMA 0-1 (0-1)

VITESSE (4-3-3): Houwen; Oroz (82’ Buitink), Doekhi, Rasmussen, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni (83’ Bazoer); Grbic, Openda (82’ Baden Frederiksen), Bero. All. Thomas Letsch.

ROMA (3-4-3): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles (46’ Karsdorp), Sérgio Oliveira, Veretout (46’ El Shaarawy), Vina (46’ Cristante); Zaniolo (66’ Pellegrini), Abraham, Mkhitaryan (88’ Smalling). All. José Mourinho.

ARBITRO: Pawel Raczkowski (POL).

AMMONITI: 7’ Vina (R), 33’ Oroz (V), 70’ Sérgio Oliveira (R), 86’ Mancini (R).

ESPULSO: 79’ Sérgio Oliveira (R) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 45’+1’ Sérgio Oliveira (R).



