Probabili formazioni Sampdoria Juventus/ Diretta tv, CR7 titolare? (Serie A)

Eccoci all’analisi delle probabili formazioni di Sampdoria Juventus: la partita valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 si gioca alle ore 18:00 di domenica 26 maggio. A Marassi le due squadre chiudono ufficialmente una stagione che ha visto i blucerchiati mancare ancora una volta la qualificazione alle coppe europee, con il miglioramento della posizione in classifica ma anche con tanto rammarico per quello che sarebbe potuto essere; i bianconeri invece hanno festeggiato l’ottavo scudetto consecutivo e hanno messo in bacheca la Supercoppa, ma resta tanto rammarico per la Champions League. Massimiliano Allegri dà ufficialmente il suo addio alla Juventus, il suo posto dovrebbe essere preso da Pep Guardiola ma staremo a vedere, così come adesso possiamo aspettare che le due squadre giochino la partita e nel frattempo, quando siamo ancora alla vigilia dell’impegno, analizzare in maniera più dettagliata le possibili scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni di Sampdoria Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Juventus non sarà disponibile: la partita infatti viene trasmessa soltanto dalla piattaforma DAZN, e dunque dovrete essere abbonati a questo servizio per avere accesso alle immagini in diretta streaming video, usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa potrete installare l’applicazione sulla vostra televisione, ma naturalmente si dovrà trattare di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

In Sampdoria Juventus Marco Giampaolo punta sul solito modulo 4-3-1-2, e naturalmente in attacco ci sarà Quagliarella: il capocannoniere della Serie A vuole provare a mettere altri gol in cascina e intanto potrebbe essere all’ultima apparizione con la maglia blucerchiata. Al suo fianco potrebbe esserci Defrel, con Caprari che agirebbe in qualità di trequartista; da valutare queste due scelte perchè Gaston Ramirez e Gabbiadini cercano spazio. A centrocampo ci sarà come sempre la regia di Ekdal, uno degli ex impegnati nella partita di domenica; ai lati dello svedese dovrebbero agire Praet e Linetty, anche se il polacco nelle ultime giornate del campionato ha perso qualcosa nelle gerarchie del suo allenatore. In difesa Joachim Andersen dovrebbe recuperare per la panchina, ma i titolari dovrebbero essere ancora Alex Ferrari e un Colley decisamente cresciuto nell’arco delle settimane; Jacopo Sala agirà a destra, sulla sinistra invece Murru è ancora infortunato e dunque Junior Tavares è favorito su Bereszynski. In porta dovrebbe tornare Audero, se non altro per fargli giocare la partita – appunto – da ex contro la squadra che lo ha lanciato.

L’ULTIMA DI ALLEGRI

Nella sua ultima partita sulla panchina della Juventus, Allegri schiera un tridente con Cuadrado, Cristiano Ronaldo e Dybala: probabilmente sarà l’argentino a giostrare da prima punta con CR7 – a due gol da quota 30 in stagione – che sarà sull’esterno sinistro. Fuori causa Mandzukic, che allunga la lista degli infortunati alla quale si iscrive anche Joao Cancelo: con la squalifica di Bernardeschi (oltre a Matuidi) dunque Cuadrado deve avanzare il suo raggio d’azione, in caso contrario Allegri avrebbe potuto mandarlo in campo come mezzala tattica al fianco di Pjanic. In questo modo invece sia Emre Can che Bentancur avranno il posto da titolari con il bosniaco da playmaker arretrato; Bonucci in difesa farà coppia con uno tra Rugani e Caceres – Chiellini non ce la fa – sulle corsie laterali De Sciglio giocherà a destra mentre dall’altra parte potrebbe toccare a Spinazzola, visto che Alex Sandro è stato titolare contro l’Atalanta. In porta invece ci sarà l’esordio stagionale per Pinsoglio, terzo portiere silenzioso: tre anni fa era toccato allo stesso Audero giocare l’ultima partita della stagione da titolare.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1 Audero; 7 Sala, 25 A. Ferrari, 15 Colley, 22 J. Tavares; 10 Praet, 6 Ekdal, 16 Linetty; 17 Caprari; 92 Defrel, 27 Quagliarella

A disposizione: 33 Rafael C., 72 Belec, 24 Bereszynski, 26 Tonelli, 3 Andersen, 8 E. Barreto, 4 Ronaldo Vieira, 14 Jankto, 5 Saponara, 11 G. Ramirez, 23 Gabbiadini, 20 Sau

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: –

Indisponibili: Murru

JUVENTUS (4-3-3): 21 Pinsoglio; 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 4 Caceres, 37 Spinazzola; 23 Emre Can, 5 Pjanic, 30 Bentancur; 16 Cuadrado, 10 Dybala, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 1 Szczesny, 32 Del Favero, 24 Rugani, 43 Gozzi Iweru, 15 Barzagli, 12 Alex Sandro, 35 Muratore, 41 Nicolussi Caviglia, 36 Matheus Pereira, 18 Kean

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Matuidi, Bernardeschi

Indisponibili: Perin, Joao Cancelo, Chiellini, Khedira, Douglas Costa, Mandzukic



© RIPRODUZIONE RISERVATA