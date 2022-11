Probabili formazioni Senegal Olanda/ Quote, dilemma attacco per Van Gaal

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL OLANDA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Senegal Olanda ci accompagnano verso il match del tardo pomeriggio italiano, debutto per queste due Nazionali ai Mondiali Qatar 2022, nei quali africani ed europei sono inseriti nel girone A. Il Senegal si presenta con i gradi di campione d’Africa in carica, anche se l’assenza per infortunio della stella Sadio Mané è naturalmente un colpo durissimo per i Leoni della Teranga. Il girone però non è impossibile e quindi si potrebbe puntare almeno a passare la prima fase, anche se il debutto sarà assai complicato per il Senegal.

I favori del pronostico vanno infatti all’Olanda, che torna ai Mondiali dopo l’assenza del 2018: per gli Orange sarà l’ennesimo assalto ad un titolo maledetto, dal momento che i Paesi Bassi hanno il record di unica Nazionale ad avere giocato almeno tre finali senza aver mai vinto i Mondiali. Gli Europei l’anno scorso non erano finiti benissimo, ma l’Olanda può essere inserita come minimo tra i possibili outsider di Qatar 2022. Tutto questo premesso, ora scopriremo quali siano le notizie circa le probabili formazioni di Senegal Olanda a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Senegal Olanda, in base alle quote che l’agenzia Snai ha previsto. Il segno 1 per la vittoria del Senegal vi farebbe guadagnare 6,25 volte l’importo che avrete scelto di investire; il pareggio, naturalmente segno X, vale 3,80 volte la somma messa sul piatto mentre il segno 2 per la vittoria dell’Olanda è quotato a 1,60, perché gli europei sono favoriti per la vittoria.

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL OLANDA

LE MOSSE DI CISSÉ

Le probabili formazioni di Senegal Olanda dovrebbero vedere il c.t. senegalese Aliou Cissé intenzionato a scegliere il modulo 4-2-3-1, che purtroppo dovrà fare a meno del grande assente Sadio Mané, al posto del quale l’esterno sinistro d’attacco sarà uno tra Jackson e Bamba Dieng, quest’ultimo forse favorito, ma teoricamente anche in ballottaggio con Boulaye Dia della Salernitana per la maglia di centravanti. Diatta e Ismaila Sarr dovrebbero completare la trequarti; in mezzo al campo invece è sicuro del posto Idrissa Gueye, che sarà affiancato da uno tra Kouyaté e Nampalys Mendy. In difesa ovviamente Koulibaly e Abdou Diallo saranno i due centrali davanti al portiere Edouard Mendy, con Formose Mendy terzino destro e uno tra il milanista Ballo-Touré e Jakobs ad agire sulla sinistra.

LE SCELTE DI VAN GAAL

Modulo 4-3-3 invece per Louis Van Gaal nelle probabili formazioni di Senegal Olanda. Gli Orange avranno in porta il trentanovenne Pasveer, davanti a lui Van Dijk e De Ligt saranno i due centrali mentre sulle fasce potremmo vedere l’interista Dumfries a destra e Aké a sinistra, con Frimpong e Malacia alternative. Il regista in mezzo al campo sarà chiaramente Frenkie De Jong, insieme a lui avremo l’atalantino Koopmeiners e Berghuis, con l’altro “bergamasco” De Roon che però spera in una maglia da titolare e potrebbe anche soffiarla a uno tra questi due. Il tridente offensivo è in realtà il grande punto interrogativo per l’Olanda e per Van Gaal: Depay sarebbe titolare sicuro ma non gioca da settembre e resta una incognita, certa invece la presenza di Bergwijn e per completare l’attacco ecco Weghorst, schierato ovviamente da centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL OLANDA: IL TABELLINO

SENEGAL (4-2-3-1): E. Mendy; F. Mendy, Koulibaly, Diallo, Ballo-Touré; Gueye, Kouyaté; Diatta, Sarr, Bamba Dieng; B. Dia. All. Cissé.

OLANDA (4-3-3): Pasveer; Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Aké; Koopmeiners, F. De Jong, Berghuis; Depay, Weghorst, Bergwijn. All. Van Gaal.











