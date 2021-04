Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte per le sfide della 33^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI IN CAMPO?

Siamo in vista di un nuovo turno dedicato al campionato cadetto e dunque non vediamo l’ora di scoprire le mosse per le probabili formazioni di Serie B, per le sfide che ci faranno compagnia questo fine settimana per la 33^ giornata. Pure va subito detto che non sempre sarà facile intuire scelte e dubbi degli allenatori, pur tenuto conto che ormai siamo nelle fasi più calde del campionato regolare. In questi ultimi turni, il margine di errore per gli allenatori impegnati a fissare il proprio schieramento si è assottigliato e pure il calendario ben fitto di impegni, da qui ai prossimi giorni, non aiuta a fare le migliori previsioni.

Probabili formazioni Serie B/ Dominio nei valori di mercato (32^ giornata)

Pure proviamoci, e per le principali partite che ci faranno già compagnia in questo sabato 10 aprile, andiamo a vedere quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI MONZA

Nella 33^ giornata di campionato i piceni saranno ancora in campo secondo il 4-3-1-2 di base, dove pure in difesa sarà spazio per Brosco e Quaranta (questo a segno contro il Cosenza): saranno Pucino e Kragl i titolari sull’esterno del reparto. Difesa a 4 anche per il Monza di Mister Brocchi, dove invece non mancheranno Scaglia e Bettella, con Carlos Augusto e Donati pronti in corsia: occhio però a Sampirisi, sempre a disposizione.

Probabili formazioni Serie B/ Le mosse di Zanetti contro la Reggina

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA SALERNITANA

Per le probabili formazioni di Serie B, ecco che Vivarini dovrebbe dare nuovo spazio al 4-4-2 come modulo, con pronta in attacco la coppia formata da Schenetti e Brunori (questo in gol nella 31^ giornata). Modulo a due punte anche per la Salernitana, con Tutino e Djuric pronti : scalpitano però dalla panchina Anderson e Kristoffersen.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CITTADELLA

Allo Stirpe via libera al 4-3-3 per i ragazzi di Mister Grosso: al centro sarà dunque spazio per Maiello in cabina di regia, come pure per Vitale e Rohden che saranno utilizzati come mezz’ali. Modulo a tre per il centrocampo anche per il Cittadella dove invece Venturato si affiderà a Proia, Iori e Branca: uno tra D’Urso e Vita invece sarà titolare sulla linea dei trequarti.

Probabili formazioni Serie B/ Le mosse del Brescia che va a Salerno (30^ giornata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA