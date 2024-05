Probabili formazioni Serie B/ Moduli e scelte degli allenatori (38^ giornata, oggi venerdì 10 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: ECCOCI GIUNTI ALL’ULTIMA FATICA!

Siamo arrivati all’ultimo giro di giostra e allora l’attesa è spasmodica anche per scoprire che cosa ci riserveranno le probabili formazioni di Serie B nella trentottesima giornata del campionato cadetto, che si giocherà per intero stasera, venerdì 10 maggio 2024. Per chi ha ancora obiettivi da raggiungere (e sono molte le squadre in questa situazione), ogni dettaglio conta, quindi naturalmente comprese le mosse degli allenatori, che azzeccando ad esempio un modulo o una sostituzione potrebbero fare la differenza.

La conseguenza è che ci sono pochi calcoli da fare: si mette in campo il meglio, mentre per chi ha già chiaro il proprio destino si potrebbe fare turnover e come sempre siamo qui a chiederci se in questi frangenti sia meglio avere motivazioni forti o serenità. In ogni caso, il quadro della situazione appare chiarissimo e allora adesso possiamo davvero iniziare ad approfondire il discorso relativo alle probabili formazioni di Serie B per la 38^ giornata che ci regalerà un meraviglioso venerdì sera.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: QUALI MODULI E TITOLARI STASERA?

IL NOSTRO FOCUS SU COMO COSENZA

Ci sembra inevitabile scegliere Como Cosenza come partita copertina nelle probabili formazioni di Serie B, perché i padroni di casa lariani inseguono la promozione in Serie A ma dovranno superare i calabresi che si giocano invece le ultime speranze di accedere ai playoff. Si annuncia una grande notte allo stadio Giuseppe Sinigaglia, con il tandem Roberts-Fabregas che dovrebbe puntare sul modulo 4-2-3-1 con Semper in porta; davanti a lui, potremmo vedere la difesa a quattro formata da Cassandro, Goldaniga, Barba e Sala; in mediana spazio alla coppia Baselli-Braunoder; il Como in avanti si affiderà infine a Strefezza, Verdi e Da Cunha da destra a sinistra sulla trequarti e naturalmente sul centravanti Gabrielloni.

Per il Como e per la città di Como potrebbe essere una notte memorabile, ma senza dubbio ci sarà anche tanta pressione, della quale proverà ad approfittare il Cosenza di William Viali. Per quanto riguarda allora gli ospiti, il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-5-2, nel quale indichiamo questi possibili titolari: Micai tra i pali; i tre difensori Meroni, Camporese e Fontanarosa; a centrocampo una folta mediana cinque con Marras, Viviani, Voca, Antonucci e D’Orazio favoriti da destra a sinistra; infine, il tandem d’attacco che dovrebbe vedere titolari Tutino e Mazzocchi.











