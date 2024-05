Probabili formazioni Serie B/ Moduli e scelte degli allenatori (37^ giornata, oggi domenica 5 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO PER LA PENULTIMA GIORNATA?

L’adrenalina cresce sempre di più in vista del meraviglioso pomeriggio di oggi, domenica 5 maggio 2024, nel quale si scenderà in campo tutti insieme per il torneo cadetto, generando notizie inevitabilmente intriganti anche per le probabili formazioni di Serie B. Si arriva da un turno infrasettimanale mercoledì, si rigiocherà venerdì sera e la posta in palio è per quasi tutti sempre più alta, quindi è facile capire che pure le mosse degli allenatori avranno tutti i riflettori puntati addosso.

La curiosità di tifosi e appassionati è al massimo, anche perché naturalmente a questo punto ogni minimo dettaglio potrebbe fare la differenza e azzeccare una scelta di formazione oppure anche una sostituzione che ribalta una partita potrebbe incidere sull’esito complessivo dell’intero campionato di Serie B 2023-2024. Ecco allora che ci sembra davvero doveroso prestare una particolare attenzione alle scelte che riguardano le probabili formazioni di Serie B per la 37^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: ECCO CHI POTREBBE GIOCARE NELLE PARTITE DELLA 37^ GIORNATA

I TITOLARI PER SAMPDORIA REGGIANA

Scegliamo Sampdoria Reggiana come partita copertina nella nostra analisi sulle probabili formazioni di Serie B, perché sarà un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione ai playoff. La Sampdoria di Andrea Pirlo arriva dalla vittoria a Lecco e deve difendere la propria posizione: il modulo di riferimento è il 3-5-2 con il portiere Stankovic protetto dai difensori Leoni, Gonzalez e Ghilardi; a centrocampo potrebbero agire Stojanovic, Ricci, Kasami, Yepes e Murru, mentre in attacco potrebbero esserci i maggiori dubbi, con Borini, De Luca, Verre e Alvarez in quattro per due maglie.

Nella sfida tra campioni del Mondo 2006, attenzione alla Reggiana di Alessandro Nesta che è in forma e arriva dalla vittoria nel derby con il Modena dopo aver espugnato Palermo: nessuno squalificato (come d’altronde anche per i doriani) e 3-4-2-1 come possibile modulo di riferimento. Libutti, Rozzio e Pajac potrebbero formare la difesa a tre davanti a Bardi; a centrocampo indichiamo il quartetto che potrebbe essere composto da Fiamozzi, Kabashi, Bianco e Pieragnolo; infine, ecco Melegoni e Portanova sulla trequarti a sostegno del centravanti Gondo.











