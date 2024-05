Probabili formazioni Serie B/ Moduli e scelte degli allenatori (36^ giornata, oggi mercoledì 1° maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

Un turno infrasettimanale ci terrà compagnia oggi, mercoledì 1° maggio 2024, quindi questo è il momento di scoprire le probabili formazioni di Serie B, particolarmente delicate quando si gioca a ritmi alti come succede in questo periodo con tre giornate nello spazio di nove giorni tra lo scorso weekend e il prossimo, a maggior ragione perché la posta in palio è evidentemente delicatissima quando si arriva alla trentaseiesima giornata, terzultimo turno di questa Serie B 2023-2024.

Ecco allora che gli allenatori devono ponderare con particolare attenzione ogni singola scelta nelle probabili formazioni di Serie B, magari chiedendo uno sforzo in più ai loro giocatori in questo momento più in forma, chiamati ad essere decisivi per il raggiungimento degli obiettivi, dalla corsa verso le due promozioni fino a quella per evitare di retrocedere, passando naturalmente dalla zona playoff e dal rischio sempre costituito dai playout.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: I TITOLARI PER LE PARTITE DELLA 36^ GIORNATA

ECCO CHI POTREBBE GIOCARE IN BARI PARMA

Bari Parma è sicuramente la partita più stuzzicante del turno e quindi quella che mettiamo in copertina per le probabili formazioni di Serie B. Per il Bari c’è il forte rischio che un campionato da incubo porti alla retrocessione: siamo già a quattro allenatori, ma il ko per 4-1 a Cosenza mette adesso in una posizione davvero a rischio i galletti, che dovranno cercare l’impresa contro la capolista. Mister Federico Giampaolo deve rinunciare agli squalificati Bellomo e Benali, il modulo del Bari potrebbe essere un 4-2-3-1 con Pissardo protetto da Pucino, Di Cesare, Vicari e Ricci nella difesa a quattro; in mediana Acampora potrebbe affiancare Maita; in attacco invece proviamo ad indicare Kallon, Aramu e Sibilli alle spalle del centravanti Nasti.

Dall’altra parte, il Parma di mister Fabio Pecchia arriva dalla vittoria per 4-0 contro il fanalino di coda Lecco e potrebbe già conquistare oggi la matematica certezza della promozione in Serie B, dunque scenderà carico allo stadio San Nicola. Uno squalificato anche tra le fila della capolista, che dovrà infatti rinunciare a Camara nel suo modulo che potrebbe essere uno speculare 4-2-3-1: Chichizola in porta; difesa a quattro con Del Prato, Osorio, Circati e Di Chiara; in mediana Bernabé (reduce dalla doppietta di sabato) ed Estevez; sulla trequarti da destra a sinistra Mihaila, Hernani e Benedyczak in appoggio alla prima punta Bonny.











