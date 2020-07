Probabili formazioni Verona Inter/ Diretta tv: guai in difesa per Conte (Serie A)

Si giocherà solo domani sera alle ore 21.45 e tra le mura del Marc’Antonio Bentegodi, il big match che chiude la 31^ giornata della Serie A tra Verona e Inter e siamo ovviamente impazienti di conoscere quali saranno le mosse di Juric come di Conte per le probabili formazioni del match. La sfida infatti non si annuncia affatto semplice, ma i tre punti messi in palio sono di grandissimo peso: i nerazzurri infatti devono risollevarsi dall’ultimo KO rimediato con il Bologna pochi giorni fa, ma per fissare le probabili formazioni di Verona e Inter, Conte dovrà fare i conti con pesanti assenze in difesa e a centrocampo. Pure è allarme nell’infermeria dell’Hellas, ma Juric dovrà comunque mettere in campo il miglior 11 possibile per affrontare una big come è la Beneamata e non perdere il treno che può portare all’Europa. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse e i dubbi dei due allenatori per le probabili formazioni di Verona Inter, alla vigilia del grande match.

INFO STREAMING E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che domani sera, la sfida tra Verona e Inter sarà disponibile in esclusiva su Sky: la diretta tv sarà dunque offerta dalle ore 21.45 sui canali Sky Sport Uno 8201) e Sky Sport Serie A (202). Confermata la diretta streaming video della partita per tutti gli abbonati, tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER

LE MOSSE DI JURIC

Per affrontare il gigante nerazzurro, Juric dovrebbe disporre i suoi domani sera in campo al Bentegodi seguendo il classico 3-4-2-1, dove però potremmo osservare qualche novità rispetto agli ultimi schieramenti, già in mediana. Qui infatti potrebbe farsi rivedere dal primo minuto Amrabat, di ritorno dall’ultimo acciacco muscolare, magari in compagnia di Veloso, Lazovic e Faraoni: dovrebbe invece mancare Badu, che ha rimediato una brutta ferita nella sfida con il Brescia pochi giorni fa. In difesa pure il tecnico potrebbe concedere domani un turno di riposo all’altrimenti titolatissimo Rrahmani: con Kumbulla e Gunter potrebbe dunque farsi vedere Empereur. Sono ballottaggi aperti infine in attacco, data l’ampia disponibilità nella panchina scaligera: al momento Pessina pare confermato, ma sull’esterno Zaccagni rischia la maglia da titolare con Verre e Di Carmine, prima punta, è a duello con Stepinski.

LE SCELTE DI CONTE

Dovrebbe invece essere il 3-4-1-2 il modulo di riferimento di Conte per disegnare le probabili formazioni di Verona e Inter dove, come abbiamo segnalato prima, pure mancheranno alcuni giocatori di peso. Questo già in difesa: qui infatti risultano squalificati dal giudice sportivo D’Ambrosio e Bastoni e dunque, per forza di cose domani al Bentegodi saranno titolari Godin, Skriniar e De Vrij. Sono pure mosse quasi obbligate per il tecnico nel centrocampo a 4, visto che Vecino non è apparso ancora pronto a tornare in campo e pure si sono fermati Moses e Barella. Nel reparto centrale dunque dovremmo domani vedere Brozovic in compagnia di Gagliardini, con la coppia Candreva-Young posta in corsia e il danese Eriksen pronto a fare da titolare sulla trequarti. In attacco rimane ovviamente confermato dal primo minuto Lukaku, ma al fianco del belga è ballottaggio aperto tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 33 Empereur, 24 Kumbulla, 21 Gunter; 5 Faraoni, 34 Amrabat, 4 M Veloso, 88 Lazovic; 20 Zaccagni, 32 Pessina; 10 Di Carmine All. Juric

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 24 Eriksen; 10 L Martinez, 9 Lukaku All. Conte



© RIPRODUZIONE RISERVATA