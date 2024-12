PROBABILI FORMAZIONI VITORIA GUIMARAES FIORENTINA: CHI SCEGLIE LA VIOLA?

Con le probabili formazioni Vitoria Guimaraes Fiorentina ci approcciamo alla partita che rappresenta l’ultima giornata nel super girone di Conference League 2024-2025: in campo alle ore 21:00 di giovedì 19 dicembre presso l’Estadio Dom Afonso Henriques, si tratta di un match vitale per i viola che vogliono evitare il playoff, sono ad un passo dagli ottavi dopo il roboante 7-0 sul Lask ma rischiano parecchio in terra lusitana, perché si trovano ad affrontare una squadra che, dopo il pareggio in extremis all’esordio, ha sempre vinto e dunque è seconda in classifica, anche il Vitoria Guimaraes ormai con un piede e mezzo negli ottavi.

Video Bologna Fiorentina (1-0)/ Gol e highlights: Odgaard annichilisce i Viola! (Serie A, 15 dicembre 2024)

Sarà dunque sfida vera per la Fiorentina, che tra l’altro ci arriva avendo visto spezzarsi la striscia di otto vittorie in campionato: ironia della sorte, proprio il grande ex Vincenzo Italiano ha battuto il successore Raffaele Palladino, chiaramente si tratta di un incidente di percorso in un avvio di stagione che è andato ben oltre le aspettative, e che ora deve essere onorato sino in fondo. Aspettiamo dunque che la partita si giochi, ma come di consueto in questo appuntamento dobbiamo provare a capire quali scelte potrebbero operare i due allenatori, dunque ci prendiamo del tempo per analizzare nel dettaglio le probabili formazioni Vitoria Guimaraes Fiorentina.

DIRETTA/ Bologna Fiorentina (risultato finale 1-0): vantaggio di Odgaard! (Serie A, 15 dicembre 2024)

VITORIA GUIMARAES FIORENTINA: QUOTE E PRONOSTICO

I viola sono favoriti dai bookmaker anche in terra portoghese, come leggiamo a corredo delle probabili formazioni Vitoria Guimaraes Fiorentina: infatti la Snai ci dice che il segno 2 per la vittoria della Fiorentina vi farebbe guadagnare 2,30 volte quello che avrete pensato di investire, per contro il segno 1 che regola l’affermazione del Vitoria Guimaraes porta in dote una vincita che corrisponde a 3,15 volte la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, porta in dote una somma che equivale a 3,00 volte la posta in palio sulla partita.

Diretta/ Sassuolo Fiorentina Primavera (risultato finale 2-0): Minta-Leone, emiliani primi (15 dicembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI VITORIA GUIMARAES FIORENTINA

GLI 11 DI BORGES

Studiando le probabili formazioni Vitoria Guimaraes Fiorentina parliamo di un 4-3-3 per Rui Borges, che dovrebbe puntare su una difesa con Jorge Fernandes e Rivas a protezione di Varela e due terzini che dovrebbero essere Alberto Costa a destra e Joao Mendes a sinistra; a centrocampo invece a preoccuparsi di impostare la manovra sarà di fatto Manu, schierato come perno centrale davanti al reparto arretrato, sulle mezzali i favoriti restano Samu e soprattutto Tiago Silva con l’altro Joao Mendes e Zé Carlos che possono sperare in una maglia.

Capitolo tridente offensivo: le alternative sono valide e si parla di Arcanjo e Gustavo Silva per le corsie, della prima punta Bica e di trequartisti adattabili come Marco Cruz, ma per il momento sembra che Rui Borges voglia puntare sui tre che hanno giocato anche nella partita di campionato contro il Rio Ave (2-2 in trasferta), dunque secondo questa ipotesi avremo Nelson Oliveira a fare il centravanti con il supporto di due esterni che dovrebbero essere Kaio César sulla fascia destra e Nuno Santos che batterà invece la sinistra.

LE DECISIONI DI PALLADINO

Stando alle indiscrezioni, per le probabili formazioni Vitoria Guimaraes Fiorentina Palladino, che torna in panchina dopo il grave lutto che lo ha colpito ne weekend, dovrebbe operare un turnover molto più ristretto perché crede molto nella Conference League e sa che questa partita è importante. In porta andrà comunque il portiere di coppa Pietro Terracciano, davanti a lui possiamo ipotizzare la conferma di Luca Ranieri che sarà affiancato da Martinez Quarta che dunque tornerà a giocare come difensore centrale, Kayode a destra e Fabiano Parisi a sinistra.

In mezzo al campo potrebbe esserci ancora spazio per Adli, anche se Richardson e Mandragora scalpitano e potrebbero essere titolari; da valutare anche Kean che potrebbe iniziare la partita del Dom Afonso Henriques, in questo momento ci sentiamo però di ipotizzare la maglia per Kouamé con il ritorno dal primo minuto di Riccardo Sottil che percorrerà la fascia sinistra, sull’altro versante spazio a Ikoné che sarà preferito a Colpani e poi ecco Gudmundsson, che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e dunque sarà schierato come trequartista centrale, con il compito di accendere la luce.

PROBABILI FORMAZIONI VITORIA GUIMARAES FIORENTINA: IL TABELLINO

VITORIA GUIMARAES (4-3-3): Varela; Alberto Costa, Jorge Fernandes, Rivas, Joao Mendes; Samu, Manu, Tiago Silva; Kaio César, Nelson Oliveira, Nuno Santos. Allenatore: Rui Borges

FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, L. Ranieri, Parisi; Mandragora, Richardson; Ikoné, Gudmundsson, R. Sottil; Kouamé. Allenatore: Raffaele Palladino