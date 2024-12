VIDEO BOLOGNA FIORENTINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Renato Dall’Ara il Bologna lotta ed ha la meglio sulla Fiorentina per 1 a 0. In avvio di partita i toscani cercano di rendersi immediatamente pericolosi sebbene Gudmundsson non si dimostri in grado di superare Skorupski nell’uno contro uno verso l’11’.

I viola insistono vedendosi anche annullare un gol di Kean per fuorigioco, confermato dal VAR, al 19′ oltre a chiamare in causa di nuovo Skorupski al 43′ sul tentativo insidioso di Cataldi. I rossoblu suonano invece la carica nel recupero al 45’+3′ sparando a lato della porta avversaria con uno spunto di Ndoye. Nel secondo tempo i felsinei provano a cambiare marcia cogliendo tuttavia il palo con Castro in apertura di ripresa al 46′.

L’estremo difensore ospite De Gea si rivela poi fondamentale nel disinnescare Pobega al 50′ e Odgaard al 55′. Nel finale è Odgaard a siglare la rete che sblocca il punteggio capitalizzando l’assist vincente di Dominguez al 59′ e Holm sfiora l’immediato raddoppio al 63′. Ci pensa Skorupski a difendere il risultato intecettando sulla linea di porta un colpo di testa davvero pericoloso di Richardson all’80’.

VIDEO BOLOGNA FIORENTINA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS