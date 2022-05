Problemi di audio all’Isola dei Famosi/ “In Honduras non ci sentono”, Ilary sbotta!

Problemi tecnici in diretta all’Isola dei Famosi 2022

Problemi tecnici in diretta all‘Isola dei Famosi 2022. La nuova puntata su Canale 5 parte col turbo, visto che Ilary Blasi propone subito ad Edoardo Tavassi il taglio totale dei capelli per tre portate di cibo da servire per tutto il weekend. La notizia crea un po’ di malumore in Honduras e tentennamenti da parte del fratello della Tavassi che sembra restio ad accettare. Lasciandolo riflettere per qualche minuto, la Blasi torna in studio per parlare con i suoi opinionisti, lasciando le spiegazioni tecniche ad Alvin.

Ilary Blasi hot in latex nero all'Isola/ Savino la gela:"Rendi sexy il sacchetto dell'indifferenziata"

È proprio l’inviato qualche istante dopo ad accorgersi però che c’è qualcosa che non va: “Non so se mi sentite ma io non vi sento”, annuncia. Ilary intanto prende tempo, pensando che i concorrenti facciano finta di non sentirla per evitare la penitenza. A questo punto è il regista Roberto Cenci ad intervenire, dichiarando che “No, in Honduras non ci sentono”. La Blasi, allora, sbotta: “E vogliamo ripristinarlo questo collegamento o cosa facciamo?” “Facciamo una festa” ha allora sdrammatizzato Cenci.

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi, nuovo tapiro da Striscia/ La gaffe all'Isola e le parole sulla crisi con TottiIlary Blasi rimproverata dagli autori all'Isola dei Famosi/ "Colpa di una gaffe"

© RIPRODUZIONE RISERVATA