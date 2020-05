Processione San Gennaro 2020/ Video, Napoli: il rito in diretta streaming (2 maggio)

Pubblicità

La processione di San Gennaro cancellata a causa dell’emergenza Coronavirus: niente da fare a Napoli per questo storico e tradizionale rito della devozione popolare, che è stato annullato per la pandemia che quest’anno sta imponendo lo stop a ogni genere di evento pubblico, in particolar modo quelli come la processione di San Gennaro a Napoli, che attira sempre un grande numero di persone.

La notizia è ufficiale già da qualche giorno: a causa del Coronavirus, è stata cancellata la tradizionale processione di San Gennaro che avrebbe dovuto tenersi oggi pomeriggio, sabato 2 maggio 2020. Infatti ogni anno, nel pomeriggio del sabato che precede la prima domenica di maggio, si tiene la processione dal Duomo di Napoli alla chiesa di Santa Chiara, con la teca contenente il sangue e con il busto di San Gennaro, Santo Patrono di Napoli e della Campania, unitamente alle statue di alcuni Santi compatroni.

In questa occasione si verifica (quasi sempre) l’evento della liquefazione del sangue del martire Gennaro, vescovo di Benevento ucciso nel 305. La processione di inizio maggio si svolge in ricordo della traslazione delle reliquie del Santo dal cimitero posto nell’agro marciano, nel territorio di Fuorigrotta, a Napoli, fino alle Catacombe di Capodimonte, poi denominate, per questa ragione, di San Gennaro.

PROCESSIONE DI SAN GENNARO: RESTA SOLO LA MESSA SENZA POPOLO IN STREAMING VIDEO

La processione di San Gennaro del primo sabato di maggio (o del 30 aprile, se la prima domenica cade proprio il 1° maggio) è detta anche ‘degli infrascati’, per la consuetudine del clero presente di proteggersi dal sole coprendosi il capo con corone di fiori. Ne è memoria la corona in argento che sovrasta il baldacchino che, in pubblico, custodisce la teca con il sangue del Santo e che porta al centro un enorme smeraldo, di provenienza centroamericana, dono della città di Napoli.

Nella ricorrenza di quest’anno, ci sarà soltanto la Celebrazione Eucaristica nella Chiesa Cattedrale, rigorosamente a porte chiuse come ogni Santa Messa in queste settimane: la teca con il sangue del Santo Martire verrà tirata fuori dalla cassaforte a cura del Cardinale Crescenzio Sepe, il quale, da solo, la porterà sull’altare maggiore del Duomo di Santa Maria Assunta per dare inizio alla celebrazione. Al termine di essa, il cardinale arcivescovo riporterà la teca nella cappella.

Per quest’anno i fedeli napoletani si dovranno accontentare di seguire la Messa alle ore 19.00 in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale e sul sito ufficiale della Cappella di San Gennaro: l’auspicio naturalmente è che si possa tornare al più presto a vivere uno dei momenti più significativi nella vita della città di Napoli, quale è la processione di San Gennaro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA S. MESSA



