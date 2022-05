Processo Amber Heard Johnny Depp/ Anna Vagli: “Lei è una sceneggiatrice perfetta”

A Mattino5 si è tornati a parlare del processo che vede sul banco degli imputati Amber Heard e Johnny Depp, i due super divi di Hollywood, che dopo tre anni di amore si sono ufficialmente separati. Nelle scorse ore si è tenuta una nuova udienza in cui hanno presenziato i due ex marito e moglie, deposizioni che continuano a far sospettare la critica. A far venire in particolare i sospetti è proprio Amber Heard, apparsa più volte in lacrime durante le udienze: “La capigliatura è libera dalla parte dei giurati – commenta in diretta televisiva su Canale 5 la nota criminologa Anna Vagli – così può vederla meglio in faccia, lei guarda negli occhi i giurati per ottenere la fiducia, regola il proprio atteggiamento rispetto alla giura e questo significa che lei li sta studiando così riesce a capire come reagisce in base a quello che dice”.

Sarah Altobello: "Carmen Di Pietro troppo morbosa col figlio"/ "Complesso di Edipo"

Quindi Anna Vagli ha proseguito: “Io mi sono studiata un po’ le udienze in questi giorni e ho notato che spesso Amber Heard utilizza tempi verbali differenti, passa dal passato al presente, e ciò significa che assimila fatti realmente accaduti a vicende che inventa di sana pianta. Utilizza inoltre casi di ‘start e stop’, inizia un discorso e non lo porta a termine, perchè teme di cadere in contraddizione, ed usa ad esempio parole come uhm, ehm: in quel caso significa che sta studiando cosa dire in quel momento, è una sceneggiatrice perfetta”.

“Maria Laura De Vitis pessimo esempio”/ Groppelli: “Si è buttata su Alessandro...”

PROCESSO AMBER HEARD JOHNNY DEPP, DE PACE: “NON C’E’ NESSUNA DENUNCIA…”

In collegamento con Mattino5 anche la nota avvocata Annamaria Bernardini De Pace, concorde nel dire che Amber Heard stia in qualche modo recitando: “Pessima attrice ma ottima sceneggiatrice”, per poi farsi una domanda tutt’altro che illecita: “Al momento del divorzio non se ne è mai parlato di queste presunte violenze domestiche, denunce non ce ne sono, anche la più sprovvedute di solito si fa le foto dei lividi”. Vedremo come evolverà questa vicenda.

LEGGI ANCHE:

Pamela Andress, Groppelli vs Regina/ “Ma quale supporto, andava arrestata subito!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA