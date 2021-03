Processo Salvini, udienza rinviata/ Lui: “Caso Gregoretti? Abbiamo difeso italiani”

In data odierna, venerdì 5 marzo 2021, si è tenuta a Catania la quarta udienza preliminare nell’ambito del processo a Matteo Salvini circa il caso Gregoretti. L’ex ministro dell’Interno è accusato di abuso d’ufficio e sequestro di persona. Il leader della Lega, durante una diretta Facebook, ha asserito: “La mia convinzione è che noi abbiamo rispettato le leggi, nessuno si è fatto male, ma abbiamo difeso il diritto degli italiani a difendere i propri confini”.

Poi, intervenuto al termine della mattinata ai microfoni dei giornalisti presenti in loco per seguire l’andamento del procedimento a suo carico, Salvini ha parlato delle indagini sulle Ong: “Siamo solo all’inizio, vi sono tanti fascicoli aperti, che parlano di traffico di esseri umani organizzato e a pagamento. Io ringrazio le due Procure che in questo momento sono più avanti, Trapani e Ragusa, ma penso che da Agrigento a Catania si evidenzierà il fatto che il traffico di esseri umani è organizzato e finanziato. Poi lascio ai giudici il loro lavoro”.

PROCESSO SALVINI PER CASO GREGORETTI: LA DEPOSIZIONE DI MASSARI

Questa mattina, in ogni caso, si è registrata la deposizione dell’ambasciatore Massari, rappresentante dell’Italia nell’Ue. Come riporta l’Adnkronos, Massari avrebbe sottolineato che “sull’immigrazione e il tentativo di coinvolgere l’Europa, la politica italiana è stata contraddistinta nel tempo da continuità e coerenza”. L’avvocato Giulia Bongiorno, in merito a tali dichiarazioni, ha manifestato soddisfazione ai microfoni dei giornalisti presenti: “La testimonianza dell’ambasciatore Massari è stata particolarmente efficace, perché ha chiarito che c’è stata continuità politica tra il Conte I e il Conte II, Salvini-Lamorgese. Massari ha fatto riferimento al fatto che, a partire dal caso Diciotti, ci fu la scelta da parte del premier e dei ministri degli Esteri e degli Interni di fare una pressione politica sull’Europa per la redistribuzione dei migranti ex ante, ovvero prima che avvenissero gli sbarchi”. Al termine della Camera di Consiglio, è stato annunciato che l’udienza preliminare sarà aggiornata in data 10 aprile, mentre una decisione definitiva su Matteo Salvini sarà assunta il prossimo 14 maggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA