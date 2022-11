Procuratore distrettuale Philadelphia rischia impeachment/ “Criminalità aumentata”

Larry Krasner, procuratore distrettuale di Philadelphia, rischia l’impeachment: nelle scorse ore, come riportato da The Washington Times, la Pennsylvania House ha iniziato a discutere gli articoli presentati contro di lui e a breve la questione verrà messa al voto. La mossa era stata annunciata da tempo dalla Camera di stampo repubblicano, ma il procedimento ha comunque destato piuttosto scalpore in quanto estremamente raro, nonché per il fatto che soltanto un anno fa il diretto interessato era stato rieletto con a favore la maggioranza. Non accadeva da una trentina di anni.

I legislatori ritengono che il provvedimento sia necessario in quanto Krasner, un democratico, ha attuato politiche di riforma della giustizia penale che, secondo loro, hanno esacerbato la crisi della violenza armata della città, causando un aumento notevole nei casi di criminalità. I presunti reati presentati nel fascicolo sarebbero sette. “La sua negligenza al dovere e il suo comportamento spregevole è inaccettabile e non può essere tollerato”, ha affermato la rappresentante del comitato giudiziario Martina White.

Procuratore distrettuale Philadelphia rischia impeachment Larry Krasner

Larry Krasner, il procuratore distrettuale di Philadelphia che in queste ore rischia l’impeachment, si è intanto difeso dalle accuse. “I repubblicani della Camera stanno dimostrando ancora una volta che non hanno alcun desiderio di governare in modo responsabile, anche se i Pennsylvanians hanno inviato un forte messaggio in merito al fatto che ci sono conseguenze per la loro guerra alla democrazia e per la loro incapacità di apportare cambiamenti positivi alle comunità che dovrebbero rappresentare”, ha affermato.

Il rappresentante democratico Jason Dawkins, inoltre, ha affermato che l’aumento del crimine della città è stata una questione fondamentale utilizzata nei messaggi repubblicani durante le recenti elezioni, quando il suo partito ha raccolto circa una dozzina di seggi e ha rivendicato il controllo della maggioranza alla Camera dello stato dopo 12 anni.











