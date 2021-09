Prodigal Son/ Anticipazioni episodi 1 settembre: dov’è la ragazza nella scatola?

Prodigal Son, anticipazioni episodi oggi, 1 settembre

Ultimi appuntamenti con Prodigal Son che concluderà la sua prima stagione tra gli episodi in onda oggi, 1 settembre, su Italia1 (ben due) e quello in onda la prossima settimana, solo uno, quello finale. Chi ha seguito la programmazione americana sa bene che la serie con Tom Payne ha ottenuto una seconda stagione e quello che vedremo tra oggi e la prossima settimana non sarà un finale vero e proprio, ma tutti gli altri scopriranno solo in questi giorni cosa c’è dietro l’angolo per Malcolm. Mentre eravamo già sufficientemente sorpresi e sconvolti da quello che è successo la scorsa settimana con Eve, ecco che quando lo show tornerà in onda ci troveremo nell’appartamento di Malcolm mentre sta parlando con la ragazza nella scatola addormentata sul divano che lo inviterà a cercarla e di parlare con l’unica persona che potrebbe sapere dove si trova. Toccherà al protagonista prendere in mano la situazione anche se prima dovrà accompagnare la madre al gala del balletto di beneficenza, lo farà davvero?

Il mistero della ragazza nella scatola continua

Le anticipazioni di Prodigal Son rivelano i dettagli sugli episodi in onda questa sera e, in particolare, degli episodi 18 e 19 della prima stagione dal titolo, rispettivamente, Scheherazade e I professionisti, in cui quando una ballerina emergente viene misteriosamente avvelenata, Malcolm e i suoi si trovano a dover indagare anche sul rigido mondo pieno di regole della danza. Subito dopo, nel secondo episodio della serata, dopo una catastrofica serie di eventi, la conclusione drammatica è dietro l’angolo. Solo chi riuscirà a rimanere sveglio fino a tarda notte scoprirà che Malcolm e Ainsley si convincono che Nicholas Endicott nasconda qualche segreto, ma quale? Sullo sfondo rimane il mistero della ragazza nella scatola e sarà nel finale della prossima settimana che scopriremo la verità.

