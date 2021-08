Prodigal Son/ Anticipazioni episodi oggi 25 agosto: le allucinazioni rivelano che…

Prodigal Son, anticipazioni episodi oggi, 25 agosto

Il finale di Prodigal Son si avvicina a grandi passi e anche oggi, 25 agosto, e anche questa sera ci saranno ben tre episodi da guardare in seconda serata con nuovi casi da risolvere e non solo. La scena di apertura ci porta a gustare Malcolm da solo a Clairmont mentre Martin negozia un accordo con lui su una dichiarazione alla polizia per tenere Jessica fuori di prigione per averlo accoltellato. Ma Prodigal Son non è solo questo, visto che presto il telefono di Malcolm squilla e dall’altro del capo del filo ci sarà Gil: in un magazzino per un’asta privata di orologi di fascia alta, alcuni rapinatori sono entrati in motocicletta, hanno rotto le casse, hanno sparato al soffitto e sono scappati via con la refurtiva, cosa ne sarà adesso del team e del caso da risolvere? A completare la rapina c’è anche un omicidio, o almeno quello che lo sembra. Una ragazza è stata trovata morta nella stanza sul retro, è legata alla rapina?

Prodigal Son, chi ha ucciso il marito della “mamma blogger”?

La serata in compagnia di Prodigal Son continuerà con altri due episodi dal titolo La porta della morte e Uno sconosciuto accanto a te in cui un cadavere viene ritrovato imbalsamato in modo professionale e toccherà alla Squadra di Gill, inclusa Edrisa, lavorare sotto copertura in un convegno di imprenditori di pompe funebri per scoprire la verità. Al centro di tutto ci saranno i sospettati ovvero i soci della vittima, Tilda (interpretata da Ana Gasteyer) e Dev (interpretato da Sathya Sridharan). Nell’ultimo episodio della serata, il Dipartimento di Polizia di New York si occupa di un caso che riguarda una famosa mamma blogger che ha ritrovato il marito pugnalato pochi giorni dopo la nascita del loro bambino. Cosa è successo davvero all’uomo?

