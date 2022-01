Prof col covid, preside chiama i genitori/ Appello a Bogliasco: “Cercasi supplenti”

Alquanto curioso quanto accaduto in quel di Bogliasco, comune in provincia di Genova, dove, per via delle numerose assenze dei professori a causa del covid e di quarantene varie, si è deciso di chiamare i genitori degli alunni ad insegnare. Come riferisce il Corriere della Sera, protagonista di questa “chiamata” è stata Enrica Montobbio, preside dell’Istituto di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori, per un totale di circa una quarantina di classi fra infanzia, elementari e medie. L’appello urgente è stato pubblicato sul registra di classe elettronico, e rivolgendosi ai genitori dei ragazzi ha spiegato loro che le graduatorie dei supplenti sono vuote, le mad (messe a disposizione) sono esaurite, e di conseguenza ha chiesto aiuto ai padri e le madri che avessero i requisiti per poter insegnare.

Secondo quanto riferito da IlSecoloXIX, sarebbero state numerose le risposte, e la signora Enrica Montobbio sta valutando i vari curriculum per poi tirare le somme. In base a quanto emerso, i genitori potranno stare in cattedra un solo giorno o anche di più, e verranno inoltre regolarmente assunti come supplenti, quindi con regolare stipendio, fino a che gli insegnanti che si sono ammalati di covid o quelli che si trovano al momento in quarantena, possano tornare ad insegnare.

A BOGLIASCO TROPPI PROF IN QUARANTENA: PRESIDE CHIAMA I GENITORI AD INSEGNARE

L’iniziativa di Bogliasco è stata accolta in maniera così positiva al punto che anche altri sindaci della zona e della provincia, in difficoltà per via dello stesso problema (tanti prof assenze per covid e isolamenti vari), hanno deciso di imitarla. Ma quali sono i requisiti per poter divenire “insegnante per un giorno”?

Basta avere la laurea nella materia scelta, quindi ad esempio essere laureato in storia per insegnare appunto storia, o essere laureati in matematica per insegnare agli alunni a fare i calcoli, per quanto riguarda la scuola media. Per le elementari e la materna, invece, serve la laurea in scienze della formazione o eventualmente il diploma di scuole magistrali ma se conseguito prima del 2003.

