Pago in quarantena per incontrare Miriana Trevisan al GF Vip/ Confronto con Katia?

Alfonso Signorini si prepara a calare un altro asso nella Casa del Grande Fratello Vip. Oltre all’ingresso di Delia Duran come concorrente, previsto per la puntata di venerdì, secondo quanto appreso da Ilsussidiario.net nei prossimi giorni si prepara a fare una nuova incursione nella Casa Pago. Il celebre cantante, ex di Miriana Trevisan e padre di suo figlio Nicola, è in quarantena e si prepara ad un nuovo incontro e confronto con la showgirl che, nelle scorse settimane, ha vissuto momenti molto turbolenti.

Miriana, infatti, si è trovata al centro di accese liti con Katia Ricciarelli che ha avuto nei suoi riguardi parole forti al punto tale da scatenare proprio l’intervento di Pago. Il cantante ha infatti agito per vie legali, dettaglio comunicato anche ai diretti interessati al Grande Fratello Vip. Da quel momento non è stato fatto ulteriore cenno alla questione che potrebbe essere toccata proprio da Pago al suo ritorno in Casa.

Pago torna al Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli attende ancora…

Se Pago si appresta a tornare nella Casa del Grande Fratello Vip, questa volta con la possibilità di avere un confronto ravvicinato con Miriana Trevisan e sicuramente raccontarle anche tutte le novità che riguardano il loro bambino, slitta invece nuovamente la quarantena chiesta a gran voce da Biagio D’Anelli. Ricordiamo che tra Biagio e Miriana è nata una storia d’amore proprio tra le mura di Cinecittà, tuttavia D’Anelli è stato eliminato alcune settimane fa. Ha perciò chiesto a Signorini la possibilità di affrontare la quarantena per poter riabbracciare la sua Miriana, e non solo vederla attraverso un vetro. Un desiderio che, al momento, dovrà ancora attendere prima di essere realizzato, molto probabilmente proprio per permettere prima a Pago di entrare e dirimere vicende che si stanno complicando tra diffide e prospettive di azioni legali.

