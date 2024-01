Prof di religione condannato a 2 anni per violenza sessuale/ Carezze e frasi sessiste alle alunne

Un professore di religione del Regina Margherita, è stato condannato a due anni per violenza sessuale, accusato di aver apostrofato le studentesse con frasi del tipo «sei la mia piccola pornostar». A riportarlo è il quotidiano La Stampa attraverso il sito online, specificando che lo stesso docente dovrà versare anche due mila euro di provvisionale alle proprie vittime. Il tribunale gli ha concesso la sospensione condizionale della pena, ma in cambio l’imputato dovrà completare nel giro di 24 mesi un percorso di recupero presso una istituzione accreditata. Per un anno, invece, verrà sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai minori, misura di sicurezza visto il reato per cui è stato condannato.

La sentenza, precisa anche La Stampa, è giunta durante un’udienza che si è tenuta a porte chiuse e durante la quale hanno partecipato anche diverse parti offese. Presente anche l’imputato che al termine dell’istruttoria ha deciso di rendere delle dichiarazioni spontanee. Il pubblico ministero Davide Pretti aveva chiesto una condanna a 4 mesi di reclusione per molestie, ma il tribunale ha deciso di ripristinare l’ipotesi di violenza sessuale, reato per cui era stato disposto il giudizio.

PROF DI RELIGIONE CONDANNATO A 2 ANNI PER VIOLENZA SESSUALE: LA DENUNCIA DI 9 ADOLESCENTI

Nove adolescenti avevano denunciato attenzioni e apprezzamenti sgraditi, ma anche espressioni volgari a contenuto sessuale, e comportamenti sessisti durante le ore di lezione. Il prof, stando alla loro testimonianza, avrebbe detto frasi del tipo «Sei bellissima», «Tu, con il décolleté molto bello» e ancora «Sei una bella ragazza, dovresti fare religione».

Il 55enne sarebbe passato anche dalle parole ai fatti, sfiorando le cosce e la “zona pubica” così come si legge nel capo d’imputazione, di due ragazze che erano state chiamate alla cattedra per una interrogazione, ma anche carezze al viso, alla schiena e al seno. Nel corso del dibattimento sono stati ascoltati testimoni e persone offese: il prof era già stato sospeso dall’insegnamento.

