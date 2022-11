Prof pubblica por*o girato a scuola su OnlyFans/ Licenziata: “Stipendio non bastava”

Prof gira por*o a scuola per OnlyFans: licenziata e segnalata

Una prof dell’Arizona ha girato un video a luci rosse dentro a scuola, condividendolo poi sul suo profilo OnlyFans, sotto pseudonimo. Pensava di non essere notata dai suoi studenti, anche perché “per evitare di venire scoperta ho bloccato i miei contenuti in tutta l’Arizona” come avrebbe dichiarato a quanto riporta Leggo, ma le cose sono andate diversamente e dopo la scoperta da parte dei suoi studenti è stata licenziata.

La prof che ha girato il filmino erotico a scuola si chiama Santantha Peer, su OnlyFans Khloe Karter, e insegnava in una scuola media dell’Arizona, la Thunderbolt Middle School a Lake Havasu City. Anche suo marito, Dillon Peer, che insegna nelle elementari dello stesso complesso scolastico, avrebbe preso parte al video girato a scuola, oltre che ad altri contenuti sul profilo social a luci rosse delle donna e per questa ragione sarebbe stato a sua volta licenziato. Inoltre, come se non bastasse, la piattaforma social avrebbe bloccato il profilo della donna in seguito ad un grandissimo numero di segnalazioni che sono arrivate dopo la scoperta dei suoi studenti.

La prof e il por*o a scuola su OnlyFans: “Lo stipendio non bastava per sopravvivere”

Insomma, la prof che ha girato il film por*o a scuola e l’ha pubblicato su OnlyFans ora è completamente senza lavoro e con lei anche suo marito. La coppia, peraltro, ha due figlio e ha dichiarato, sempre a quanto riporta Leggo, che erano “arrivati a un punto in cui i nostri due stipendi non sarebbero bastati per sopravvivere“, nonostante le “tante ore di lavoro extra a scuola”. “Ho girato solo un video a scuola”, ha detto, “mentre tutto il resto delle riprese erano extra scolastiche”.

Dal 31 ottobre la prof che ha girato il filmino per OnlyFans a scuola è stata allontanata dall’istituto. Credeva che nessuno l’avrebbe scoperta, fino a quando uno studente, secondo Farantube, non ha trovato i profili secondari di instagram e tiktok della docente, scoprendo la particolare verità sulla sua insegnante. I video avrebbero, a quel punto, iniziato a girare parecchio nella scuola, costringendo l’istituto a prendere la decisione drastica di licenziarla. Ai genitori è stata poi inviata una mail per informarla del provvedimento disciplinare, oltre probabilmente a voler prendere le distanze dall’accaduto.











