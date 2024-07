Professor T. 3/ Anticipazioni prima puntata 10 luglio 2024: Jasper arrestato e un nuovo omicidio

Professor T 3, anticipazioni primo episodio su Rai Due oggi 10 luglio 2024

Questa sera, 10 luglio 2024, in seconda serata su Rai Due va in onda la prima puntata di Professor T 3, terza stagione della celebre serie TV britannica. Erede al trono è il titolo di questo episodio, che ritrova protagonista il professor Jasper Thalheim, noto ai suoi studenti come Professor T., esperto di criminologia psicologica all’Università di Colonia. L’uomo però soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo: necessita che tutto sia sempre in ordine e rigorosamente pulito, motivo per il quale indossa dei guanti medicali blu.

Il professor T. aiuta un suo ex allievo, Anneliese Deckert, e il suo collega Daniel Winter, a risolvere casi che altrimenti risulterebbero irrisolvibili. L’uomo è infatti dotato di un intuito fuori dal comune, grazie al quale nota cosa che gli altri non vedono. Sarà infatti ancora lui il perno della terza stagione: le anticipazioni dell’episodio in onda questa sera, a partire dalle 23.25, ci svelano che il professor T viene arrestato per aver utilizzato un fucile senza porto d’armi. Lui si rifiuta di difendersi per proteggere Christina. Nel frattempo la squadra indaga su un assassinio.

Anticipazioni Professor T 3: scontri del professore con Anneliese?

Come in ogni episodio di Professor T., ci sarà un nuovo caso criminale al centro della scena. Jasper Thalheim tornerà ad utilizzare i suoi metodi poco ortodossi e la sua mente geniale per risolvere il mistero che attanaglia la polizia. Ma non è tutto: oltre al caso di questo nuovo appuntamento, l’episodio approfondirà anche la vita personale del professor T. e dei suoi collaboratori. Non sono poi da escludere nuove tensioni tra il protagonista e la sua ex allieva, Anneliese Deckert, ora detective della polizia criminale di Colonia, mentre nuovi scenari della vita privata di Daniel Winter potrebbero essere raccontati al pubblico di Rai 2.











