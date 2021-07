Professore per amore/ Video, su Rai 3 il film con Hugh Grant (oggi, 11 luglio 2021)

Professore per amore sarà trasmesso su Rai 3 oggi, domenica 11 luglio 2021, a partire dalle ore 14.30. Il film è una commedia sentimentale del 2014 per la regia di Marc Lawrence (II) con Hugh Grant. Il regista ha diretto altre pellicole che hanno visto protagonista l’attore inglese, ricordiamo: Che fine hanno fatto i Morgan, Due settimane per innamorarsi, Scrivimi una canzone, Mickey occhi blu.

La protagonista femminile è Marisa Tomei. Il film è uscito nelle sale il 27 agosto 2015, distribuito da Adler Entertainment e prodotto da Castle Rock Entertainment. Hugh Grant acquista popolarità nel film – Quattro matrimoni e un funerale – dove vince un Golden Globe e un BAFTA come migliore attore. La sua fama si eleva nel 2001 e 2004 quando interpreta il seduttore Daniel Cleaver in Il diario di Bridget Jones e Che pasticcio Bridget Jones.

Professore per amore, la trama del film

Ora è il momento di seguire la trama di Professore per amore. Nel 1998 Keith interpretato da Hugh Grant è un uomo famoso, di fama internazionale, un ottimo sceneggiatore, autore di una pellicola di grande successo che gli fa vincere l’Oscar, conduce una vita invidiabile, con una bella moglie a suo fianco, un figlio, un fascino tutto inglese e un senso dell’umorismo che lo rendono irresistibile. Quindici anni dopo la situazione si capovolge e Keith si ritrova con un divorzio alle spalle, vicino ai cinquant’anni, non scrive da molto tempo e sull’orlo del lastrico.

Lontano dalle luci scintillanti di Hollywood, si trasferisce a Binghamton, fuori New York per tenere un corso di sceneggiatura in una sconosciuta università. L’idea di lasciare la città che gli ha dato notorietà per trasferirsi altrove, non lo entusiasma più di tanto, ma accetta di cambiare residenza nella speranza di guadagnare qualche soldo, riacquistare l’autostima e magari sedurre qualche studentessa per non perdere il suo fascino da irresistibile seduttore. Tutto si sarebbe aspettato dalla vita tranne di incontrare Holly (Marisa Tomei), una donna con una figlia che ha cresciuto praticamente da sola. La sua presenza gli cambierà la vita, così tanto da appassionarsi all’insegnamento e concedersi con questo nuovo mestiere una seconda chance per diventare migliore di quello che era stato fino a quel momento.

