Programma Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live e risultati gare: torna il volley donne

PROGRAMMA E RISULTATI OLIMPIADI TOKYO 2020, MARTEDÌ 27 LUGLIO

Piatto ricco quello di programma e risultati delle Olimpiadi Tokyo 2020: è martedì 27 luglio e si apre un’altra giornata molto intensa che assegnerà titoli e medaglie, con italiani in gara (di cui parleremo in apposita sezione) nuovamente pronti a farci sognare. Continuano i vari tornei, dedicati anche agli sport di squadra: oggi per esempio sono previsti il calcio e il basket femminili (il primo inizia alle 10:00, orari sempre italiani, il secondo ancora prima alle 3:00) ma anche il beach volley con i preliminari maschili e femminili, la pallamano femminile e il rugby a 7 maschile.

Sempre nella notte di casa nostra, il volley donne ci farà compagnia con la sua seconda giornata, ma avremo anche le qualificazioni e la finale (qui attenzione al programma ufficiale per capire gli orari) del tiro a segno, carabina 10 metri e pistola 10 metri, mista in entrambi i casi. Ci sarà poi l’individuale maschile e femminile di tiro con l’arco, il badminton con i gironi del torneo maschile e l’hockey prato sempre maschile, quindi tornerà in acqua il Settebello con il torneo di pallanuoto. A proposito, ecco le finali di nuoto che come sappiamo si tengono nella notte: abbiamo poche speranze di medaglia e dunque ci dovremo concentrare soprattutto sulle batterie, che dalle ore 12:00 ospiteranno anche una Federica Pellegrini in cerca di riscatto e dell’ennesima finale nei 200 stile.

Martedì 27 luglio il programma delle Olimpiadi Tokyo 2020 porterà in dote anche i risultati dalla finale a squadre femminile della ginnastica artistica, e poi ancora della spada femminile a squadre il cui torneo inizia e finisce oggi; il tennis vivrà la prosecuzione del secondo turno maschile mentre nel femminile, sempre singolare, saremo già agli ottavi di finale. Avremo la vela con il laser maschile e il laser radial femminile, il softball (l’Italia è già stata eliminata, il torneo è solo femminile perchè per gli uomini è previsto il baseball) assegna il titolo (alle ore 13:00, in mattinata la finale per il bronzo).

Se non c’è azzurro qui, ci sarà invece nel basket 3×3 donne dove l’Italia affronta l’ultima partita del girone e poi – speriamo – il quarto di finale per avvicinare la zona medaglie, con appuntamento che scatta alle ore 14.50 e la seconda partita che, salvo imprevisti, scatterà 30 minuti più tardi. Il programma delle Olimpiadi Tokyo 2020 proseguirà poi con la boxe: 69 e 91 Kg maschili, 60 e 69 Kg femminili, poi darà spazio al taekwondo e al judo. Come abbiamo visto, e come sempre, la carne al fuoco alle Olimpiadi Tokyo 2020 è tantissima: consigliamo di tenervi sempre aggiornati con il programma e i risultati perché il maltempo o altri fattori potrebbero portare a modifiche del calendario anche in tempo reale, per ora noi possiamo solo augurarvi un’altra buona giornata con i risultati sperando nell’Italia…



