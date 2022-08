PROGRAMMI MEDIASET 2022/ De Filippi protagonista, attesa per Orietta Berti

La nuova stagione televisiva è ormai alle porte e i programmi Mediaset la faranno da padrona. Molte conferme, qualche esclusione e qualche novità: non manca nulla, questo è sicuro. Il palinsesto autunno-inverno non prevede grossi sconvolgimenti rispetto all’anno scorso, sia per quanto riguarda i format sia per quanto concerne i volti.

Maria De Filippi si conferma la regina di Canale 5: riconfermatissimi i suoi programmi di punta, da Amici a Uomini e donne. Presente Barbara D’Urso, fresca di rinnovo “per le prossime stagioni”: sarà ancora al timone di Pomeriggio 5, anche se è previsto uno stop per La pupa e il secchione. In cantiere anche un altro programma, che però potrebbe esordire nella primavera 2023. Grande attesa per Orietta Berti, new entry di spessore: per lei la poltrona da opinionista al Grande Fratello Vip e un “one woman show”. “Promozione” invece per Pio e Amedeo, con Emigratis che passa da Italia 1 a Canale 5. Tra le novità più succulente, l’inedita coppia formata da Alessandro Siani e Luca Argentero per la nuova stagione di Striscia la notizia, al via dal 27 settembre.

PROGRAMMI MEDIASET: GLI APPUNTAMENTI SU RETE 4 E ITALIA 1

Come dicevamo, molti programmi Mediaset stanno per ripartire, con grandi ritorni e conferme scontate. Partiamo da Italia 1: qui dovremo aspettare ottobre per programmi come Le Iene e Back To School. Ma non mancano certamente le novità stuzzicanti. È il caso di Italia Uno on stage, quattro speciali dedicati alla comicità con protagonisti Andrea Pucci, Giuseppe Giacobazzi, Max Angioni e Maurizio Battista: appuntamento dal 7 settembre.

Rete 4 è ormai la “specialista” della politica e tornano in campo tre volti di spicco della rete: parliamo di Nicola Porro, Mario Giordano e Paolo Del Debbio. Quarta Repubblica al via da lunedì 29 agosto, Fuori dal coro da martedì 30 agosto, mentre Dritto e rovescio da giovedì 25 agosto, ad un mese esatto dalle elezioni. Zona bianca, con uno stacanovista Giuseppe Brindisi, rientra nella categoria “confermati” e la nuova stagione si aprirà il 28 agosto. Per quanto riguarda Stasera Italia, invece, dovremo aspettare il 12 settembre. Controcorrente tornerà a occupare la fascia pre-serale nel weekend.

PROGRAMMI MEDIASET: IL PIANO DI CANALE 5

Canale di punta di Mediaset, Canale 5 accoglierà attesissimi ritorni sin da inizio settembre. A partire da lunedì 5 settembre riecco Mattino 5, Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso e Forum, sempre condotto da Barbara Palombelli. Come già evidenziato in precedenza, Maria De Filippi si conferma una delle colonne portanti del Biscione: da domenica 18 settembre il ritorno di Amici, seguito dalla tradizionale striscia quotidiana del pomeriggio. Da lunedì 19 settembre, invece, riparte Uomini e donne, con la padrona di casa affiancata da Tina Cipollari & Co. De Filippi protagonista anche a Tu Si Que Vales, affiancata da Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, senza dimenticare Sabrina Ferilli: le registrazioni sono già in corso, la messa in onda è prevista da sabato 17 settembre. La sorpresa è Piero Chiambretti, che tornerà da gennaio su Canale 5 per condurre un nuovo programma, La carica dei 101. Lo ha annunciato lo stesso conduttore tramite il suo profilo Instagram, cogliendo un’occasione per un promo tv ‘fatto in casa’. Di fatto, ha rivelato ai followers cosa dobbiamo aspettarci all’inizio del nuovo anno: “I casting cominceranno a settembre. Questo programma lo farò insieme a 100 bambini, io sarò il centunesimo”. Resta da capire se sarà una nuova versione del programma storico di Paolo Bonolis (Chi ha incastrato Peter Pan) o un format inedito…

Per il resto, segnaliamo il ritorno di Silvia Toffanin con Verissimo da sabato 17 settembre: anche in questa stagione l’appuntamento è doppio, diviso tra sabato e domenica. Doppio appuntamento anche con il Grande Fratello Vip, al via lunedì 19 settembre: il reality show condotto da Alfonso Signorini sarà trasmesso ogni lunedì e giovedì. Infine, il ritorno di Scherzi a parte con Enrico Papi a partire da domenica 18 settembre e l’esordio su Canale 5 dell’irresistibile duo Pio e Amedeo con Emigratis, in onda dal 28 settembre.











