Pronostici Mondiali 2022/ Quote e previsioni sulle partite (martedì 22 novembre)

PRONOSTICI MONDIALI 2022: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Mondiali 2022 entrano sempre più nel vivo, come d’altronde è normale che sia addentrandoci sempre di più nella rassegna iridata che è cominciata l’altro ieri in Qatar, purtroppo in assenza dell’Italia. Gli appassionati di calcio e di scommesse seguiranno comunque con grande interesse questo torneo sempre affascinante e magari anche imprevedibile, in particolare nella prima fase quando Nazionali meno conosciute, specialmente di altri continenti, potrebbero cercare l’impresa che fa saltare il banco – sportivo e anche delle scommesse.

Grandi emozioni saranno garantite anche oggi, martedì 22 novembre, perché ci saranno ben quattro partite che catalizzeranno l’attenzione nelle prossime ore anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite dei Mondiali 2022 e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Mondiali 2022 appunto per le sfide che saranno in programma a partire già dalle ore 11.00 del mattino e poi per tutto il giorno in Qatar.

PRONOSTICI MONDIALI 2022: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO ARGENTINA ARABIA SAUDITA

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici dei Mondiali 2022 per oggi sarà Argentina Arabia Saudita, perché sarà naturalmente l’incontro che aprirà questo martedì in ordine cronologico. Naturalmente l’attesa è tutta per l’Argentina campione del Sud America in carica grazie al trionfo nella Coppa America dell’anno scorso e grande favorita della partita con cui inizia l’ennesima caccia ai Mondiali, che sfuggono dall’ormai lontano 1986 all’Albiceleste. Dopo un’amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti, ecco l’Arabia Saudita come sfidante che cercherà di fare la sorpresa stamattina.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Argentina Arabia Saudita danno in ogni caso per ampiamente favorita la squadra sudamericana, formalmente padrona di casa ai fini del pronostico: il segno 1 per il successo appunto dell’Argentina è quotato a 1,16, mentre poi si sale già a quota 7,25 sul segno X in caso di un pareggio, infine il successo “esterno” da parte dell’Arabia Saudita varrebbe addirittura 20 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2.











