Pronostici Sanremo 2021 e classifica/ Sfida tra LRDL e Willie Peyote (3 marzo)

Questa sera, mercoledì 3 marzo, va in onda su Rai 1 la seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Ieri sera, nel corso della prima serata, si sono esibiti 13 big e 4 nuove proposte. Per quanto riguarda la categoria “Nuove proposte” hanno passato il turno Gaudiano e Folcast, che si esibiranno venerdì sera con gli altri due cantanti che verranno votati questa sera. Oggi saliranno sul palco: Davide Shorty, Dellai, Wrongonyou e Greta Zuccoli. Ieri sera, al termine delle esibizioni dei 13 Big, è stata rivelata la classifica provvisoria sui voti della Giuria Demoscopica. Inaspettatamente le prime posizioni sono state occupate da tre artisti esclusi dalla rosa dei favoriti dei boolmakers. Al primo posto Annalisa con “Dieci”, al secondo Noemi e al terzo Fasma. Seguono al quarto posto Francesca Michielin e Fedez mentre i super-favoriti Colapesce Dimartino si accontentano, per il momento, del nono posto. Cosa succederà questa sera?

Pronostici e classifica seconda serata Sanremo 2021

I 13 cantanti che si esibiranno durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 sono (in ordine alfabetico): Bugo con “E invece sì”, Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”, Extraliscio feat. Davide Toffolo con “Bianca Luce Nera”, Fulminacci con “Santa Marinella”, Gaia con “Cuore Amaro”, Gio Evan con “Arnica”, La Rappresentante di Lista con “Amare”, Lo Stato Sociale con “Combat Pop”, Malika Ayane con “Ti piaci così”, Irama con “La genesi del tuo colore” (ancora in forse la sua partecipazione), Orietta Berti con “Quando ti sei innamorato”, Random con “Torno a Te” e Willie Peyote con “Mai dire mai (la locura)”. Secondo i bookmakers, in questo gruppo di cantanti è La rappresentante di lista ad avere più possibilità di vincere: la vittoria del gruppo è data a 8 (Snai). Segue Willie Peyote quotato a 10. A quota 12 troviamo: Fulminacci, Ermal Meta e Irama. Bugo a 15, mentre Gaia, ultima vincitrice di Amici, è a quota 18. Chiudono la classifica dei favoriti secondo la Snai: Lo stato sociale (20), Malika Ayane (26), Gio Evan (28), Random e Orietta Berti (50), Extraliscio (75). Anche questa sera sarà la Giuria Demoscopica a votare le esibizioni: la classifica provvisoria confermerà i pronostici dei bookmaker o verrà stravolta?



© RIPRODUZIONE RISERVATA