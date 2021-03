Classifica Sanremo 2021 e pagelle prima serata/ Flop Ghemon-Aiello, Francesca Michielin & Fedez “miracolati”

La prima serata del Festival di Sanremo 2021 è giunta al termine ed è tempo di prime valutazione. La classifica provvisoria – ha votato la giuria demoscopica, esattamente come accadrà mercoledì – ha fatto storcere il naso a molti sui social network e non mancano le classiche polemiche. Annalisa è finita al primo posto tra le tredici esibizioni, seguita a stretto giro di posta da Noemi e Fasma. Fanalini di coda troviamo invece Ghemon e Aiello.

I protagonisti di questo Sanremo 2021 hanno dovuto fare i conti con grande emozione e questa spesso ha giocato un brutto scherzo. Pensiamo a Fedez, ma anche ad Aiello. Ma a sorpresa sono stati i più giovani i più “freddi” sul palco dell’Ariston: Madame e Fasma si sono esibiti con un’autorevolezza tale da far dimenticare i rispettivi 18 e 24 anni. Andiamo adesso a scoprire la classifica della prima serata di Sanremo 2021, poi le pagelle…

SANREMO 2021, CLASSIFICA PRIMA SERATA

1) Annalisa

2) Noemi

3) Fasma

4) Francesca Michielin & Fedez

5) Francesco Renga

6) Arisa

7) Maneskin

8) Max Gazzè

9) Colapesce Dimartino

10) Coma_Cose

11) Madame

12) Ghemon

13) Aiello

SANREMO 2021, LE PAGELLE PRIMA SERATA

Arisa 5 – Ha una voce meravigliosa, questo lo sappiamo. Ma la canzone è cucita alla perfezione su di lei? Al primo ascolto, sembrerebbe di no.

Colapesce Dimartino 8 – Dati tra i favoriti dai bookmakers, gli stessi che li quotavano 33 fino a qualche settimana fa, c’era grande attesa di vederli protagonisti sul palco dell’Ariston. Attesa ripagata alla grande: la canzone anni Ottanta funziona, l’alchimia è straordinaria. Leggerissimi, è il caso di dirlo

Aiello 5 – L’emozione gioca brutti scherzi. L’interpretazione è fin troppo intensa. Più urla del necessario. Ma il secondo ascolto può fare recuperare terreno.

Francesca Michielin e Fedez 5 – Se non fosse per lei, il voto sarebbe decisamente più basso. L’autotune utilizzato da Fedez è urticante e neanche quello riesce a salvare un’interpretazione incerta. Non siamo dalle parti di “Magnifico”.

Max Gazzè 6,5 – Tra Frankenstein Junior e Leonardo Da Vinci, Max Gazzè è sinonimo di spasso. La sua vivacità è sempre un toccasana.

Noemi 7.5 – Un ritorno in grande stile. Una canzone che resta impressa facilmente, la sua voce meravigliosa fa il resto.

Madame 6.5 – Il testo è degno di nota, l’eccessivo ricordo all’autotune la penalizza molto. Ma correrà tantissimo questo brano.

Maneskin 9 –La performance migliore della serata in quello che probabilmente è il brano più bello. La band è un’iniezione di energia, semplicemente il ritorno del vero rock a Sanremo.

Ghemon 4,5 – Soul, pop e molto altro. Troppo. Ed è un peccato, perché Ghemon è un grande artista, “Rose viola” è uno dei brani più belli degli ultimi anni.

Coma-Cose 6,5 – Altro esordio degno di nota. Fausto e Francesca sono affiatati e leggeri, la canzone è di livello e le loro voci si fondo molto bene.

Annalisa 7 – La sua voce è eccezionale, il brano è un po’ troppo legato ai precedenti ma tutto sommato il giudizio è positivo. Buonissimo ritornello.

Francesco Renga 4 – La canzone non è all’altezza e l’interpretazione lascia molto a desiderare. Voce decisamente non armoniosa, per tornare su una recente polemica.

Fasma 6,5 – Dopo il successo dell’anno scorso nella categoria Nuove proposte, fa il grande salto. E lo fa bene: la canzone è interessante e lui ha personalità da vendere. Peccato per l’eccessivo autotune.



