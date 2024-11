PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 12^ GIORNATA

Un nuovo appuntamento con i pronostici Serie A ci attende sabato 9 novembre: dopo i due anticipi prosegue il programma della dodicesima giornata, dopo la quale avremo la sosta per gli impegni delle nazionali e che dunque ci consegna un turno nel quale fare molta attenzione a quello che succederà. È quanto cercheremo di scoprire con i pronostici Serie A: come sempre le quote fornite dai bookmaker ci aiuteranno a fare luce almeno sui potenziali esiti delle varie partite in programma, ma ci sono altri fattori da tenere in considerazione come gli impegni europei di alcune squadre.

La Juventus per esempio ha pareggiato sul campo del Lille spendendo parecchie energie, e oggi affronta una partita mai banale: il derby della Mole sfugge a qualunque analisi si possa fare, vero che il Torino sta attraversando un momento di flessione ma la stracittadina contro i bianconeri rimane un test che si prepara da solo, spesso e volentieri abbiamo visto i granata più che combattivi e dunque Thiago Motta, che per la prima volta vive il derby nella città piemontese, dovrà essere preparato. Adesso nel dettaglio possiamo andare a iniziare il nostro viaggio attraverso i pronostici Serie A per la dodicesima giornata del torneo.

PRONOSTICI SERIE A: JUVENTUS TORINO

Il quadro dei pronostici Serie A si apre proprio con Juventus Torino, la più intrigante delle partite del sabato: ci sono 7 punti di differenza tra le due squadre, i bianconeri sono imbattuti in campionato ma pareggiano troppo (contando anche la Champions League abbiamo otto partite sulle 15 giocate in totale, oltre la metà), un quadro che in qualche modo li accomuna alla squadra che vinse il primo scudetto con Antonio Conte ma con la differenza che la concorrenza è aumentata e che questa Juventus appare molto meno solida, almeno per il momento. Il Torino come detto è in calo, però era partito molto bene in campionato e ora deve fare i conti con scarse alternative in certi ruoli e un attacco non leggerissimo, che almeno per il derby ha perso anche Ché Adams.

Su queste premesse, e considerando i valori assoluti all’Allianz Stadium i pronostici Serie A non possono che pendere dalla parte della Juventus e infatti l’agenzia Snai, che prendiamo in considerazione, assegna un valore corrispondente a 1,55 volte la giocata sul segno 1 per la vittoria dei bianconeri, mentre il segno 2 che identifica il successo del Torino vi farebbe guadagnare una cifra che equivale a 6,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. A completamento delle informazioni citiamo poi il segno X, sul quale bisognerà puntare per l’eventualità del pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita che ammonta a 3,80 volte l’importo investito sulla partita.