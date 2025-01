PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLA 20^ GIORNATA

Con i pronostici Serie A ci proiettiamo nel girone di ritorno del campionato: inaugurata dall’anticipo, la 20^ giornata ha aperto la seconda metà di un torneo che deve dirci ancora molto, curiosamente anche chi ha ufficialmente vinto il titolo di campione d’inverno visto che l’Atalanta e l’Inter erano impegnate in Supercoppa, e dunque non hanno giocato settimana scorsa al pari di Juventus e Milan, ma i campioni d’Italia devono ancora recuperare la partita contro la Fiorentina, e pure rossoneri e Bologna hanno una gara in meno per un quadro che al momento è dunque ancora incompleto rispetto alle giornate giocate.

I pronostici Serie A per questo turno presentano comunque un quadro davvero molto intrigante: si gioca per esempio il derby della Mole che può rappresentare un’occasione di riscatto per la Juventus, che dalla Supercoppa è stata eliminata in maniera beffarda ma anche con parecchie colpe che derivano dall’incapacità di chiudere le partite e un progetto che prosegue a rilento. Può risalire la corrente il Milan, mentre l’Atalanta è idealmente chiamata a tenere vivo il sogno scudetto sul campo di un’Udinese che ha spesso sofferto nel passato recente; iniziamo allora senza indugiare oltre il nostro viaggio attraverso i pronostici Serie A…

PRONOSTICI SERIE A: TORINO JUVENTUS

Si parlava di Torino Juventus ed eccola qui con i pronostici Serie A: i bianconeri sono ancora imbattuti in campionato, ma i troppi pareggi li hanno allontanati dalla vetta e mettono a serio rischio la qualificazione in Champions League, la Supercoppa avrebbe potuto rappresentare un’occasione per rialzare la testa ma è stata persa in maniera parecchio rivedibile, Thiago Motta sembra leggermente in confusione ma si va avanti con il progetto, come va avanti il Torino che ha leggermente steccato in casa contro il Parma ma si tiene lontano dai guai, pur se forse al di sotto di quello che potrebbe essere il suo potenziale.

L’agenzia Snai individua chiaramente nella Juventus la squadra favorita nel derby della Mole: c’è un valore pari a 1,80 volte la giocata sul segno 2 per la sua vittoria, mentre il segno 1 che regola il successo del Torino, che gioca in casa questa partita, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 4,75 volte la posta in palio, laddove il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote, con il bookmaker in questione, una vincita che ammonta a 3,30 volte quello che sarà stato l’importo investito sul match.

PRONOSTICI SERIE A: MILAN CAGLIARI

Con i pronostici Serie A analizziamo ancora Milan Cagliari: i rossoneri sono reduci dalla Supercoppa, hanno ancora due partite in meno in campionato e vogliono ridurre le distanze dalle prime posizioni, è ancora presto per giudicare Sergio Conceiçao ma si spera ovviamente nella sterzata con il cambio di allenatore. Il Cagliari settimana scorsa ha fatto un grande colpo: battendo il Monza in trasferta è uscito dalla zona retrocessione, a dire il vero ci è rientrato subito per il pareggio del Lecce ma in ogni caso Davide Nicola ha dimostrato che gli isolani sono vivi e pronti a giocarsela, certamente anche nella San Siro rossonera.

Certamente però per Milan Cagliari è la squadra di casa ad essere largamente favorita: infatti il segno 1 per la vittoria interna vale appena 1,35 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 7,75 la vostra giocata che corrisponde al segno 2 che, naturalmente identifica l’eventualità del successo del Cagliari. Infine abbiamo il segno X, che rappresenta l’opzione del pareggio in questa partita: l’agenzia Snai, che stiamo analizzando, ha posto qui una quota che equivale a 5,00 volte l’importo che investirete sul match di San Siro.