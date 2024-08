PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE ALL’INIZIO DEL NUOVO CAMPIONATO?

Il fascino di un nuovo inizio, le incognite della prima giornata, i dubbi sull’efficacia del calciomercato e sulle condizioni di forma, i desideri di confermarsi e le volontà di rivincita, i pronostici Serie A provano a riassumere tutti questi temi quando ci accingiamo a vivere appunto tutte le emozioni della prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2024-2025, che ci farà compagnia da oggi fino a lunedì sera, con partite spalmate su tre giorni.

Naturalmente ci sono delle gerarchie sulla carta, ma è altrettanto evidente che nelle prime giornate ci potrebbero essere un maggior numero di sorprese o almeno di incognite, per cui indicare i favoriti per i pronostici Serie A potrebbe essere un esercizio particolarmente intrigante. Cominciamo allora a dare uno sguardo alle quote, iniziando dal match che vedrà scendere subito in campo i campioni d’Italia in carica.

PRONOSTICI SERIE A: QUOTE E POSSIBILI FAVORITI (1^ GIORNATA)

FOCUS SU GENOA INTER

In copertina per i pronostici Serie A mettiamo quindi Genoa Inter, per più di un motivo. Sarà una delle prime due partite in ordine cronologico, sarà il debutto dei nerazzurri di Simone Inzaghi con lo scudetto e la seconda stella sul petto, ma sarà anche una trasferta ostica contro un Genoa che nello scorso campionato ha fatto molto bene, bloccando anche l’Inter a Marassi, e che ha confermato Alberto Gilardino per puntare sulla continuità, proprio come i nerazzurri.

Tutto questo premesso, possiamo scoprire cosa ci dicono le quote offerte dall’agenzia Snai per i pronostici su Genoa Inter di Serie A, alle ore 18.30 di oggi, sabato 17 agosto 2024. Partono comunque favoriti gli ospiti nerazzurri, una vittoria dei campioni d’Italia (segno 2) è quotata a 1,55, mentre poi si sale a quota 4,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 6,00 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Genoa.

