DIRETTA GENOA REGGIANA: BUON TEST PER GILA!

Ci siamo per la diretta Genoa Reggiana: le formazioni stanno per entrare in campo in vista del turno di Coppa Italia. Come sempre lo stadio Marassi è carico di supporters rossoblu pronti a cantare per la propria formazione. Tra i giocatori da tenere d’occhio c’è sicuramente Mateo Retegui. L’attaccante della Nazionale, così come tutta la formazione allenata da mister Spalletti, non ha brillato all’ultimo campionato Europeo, con questa stagione che risulterà da spartiacque. Segnare e convincere: questo il mantra dell’attaccante italo-argentino.

Dall’altra parte, invece Pettinari può essere l’uomo più pericoloso ma attenzione all’esperienza di Cigarini che in certe partite può fare la differenza, soprattutto sui calci piazzati con le avanzate di testa di Pettinari e Rozzio su tutti.

GENOA REGGIANA: IL CAMMINO NEL PRE-CAMPIONATO

La diretta Genoa Reggiana vedrà i rossoblu scendere in campo per la quinta volta, la prima in modo ufficiale. L’ultimo test ha visto Alberto Gilardino trionfare contro il Genoa, risollevandosi dopo la sconfitta contro il Brescia. I rossoblù, precedentemente alla gara con le Rondinelle, hanno ottenuto due importanti vittorie nei match contro Venezia e Mantova. La prima sfida è stata quella contro i lagunari con il successo con il risultato di 1-3. Ad andare in rete Ekuban, Ekhator e Gudmundsson.

La seconda contro il temibile Mantova. Mister Gilardino è riuscito a prendere le misure della squadra allenata da Possanzini: decisiva la doppietta di Ekuban e la rete di Frendrup. Oggi il primo scontro ufficiale, inizia la Coppa Italia con il primo turno del Grifone contro la Reggiana. I granata, invece, hanno ottenuto due vittorie consecutive nelle amichevoli contro Legnago e Lentigione dopo le sconfitte contro Fiorentina, Dinamo Tirana e Union Clodiense.

COME VEDERE LA DIRETTA GENOA REGGIANA IN TV E STREAMING

Anche se vi trovate in vacanza potrete seguire la diretta Genoa Reggiana che sarà visibile in chiaro su Canale 20 oggi venerdì 9 agosto a partire dalle ore 20:45. Se invece siete fuori casa per gustarvi un buon gelato, non disperate. Potrete infatti seguire la diretta Genoa Reggiana di Coppa Italia anche in streaming video col vostro cellulare.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA REGGIANA

Manca sempre meno all’esordio ufficiale del Genoa contro la Reggiana previsto per quest’oggi, venerdì alle ore 20:45. Ci sono diversi dubbi per Alberto Gilardino, in particolar modo quello che lega la situazione Gudmundsson, sempre più vicino alla Fiorentina. Di seguito le probabili formazioni. Il Genoa conferma il suo solito 3-5-2. Tra i pali dovrebbe essere confermato Leali, non ancora almeno la condizione il nuovo arrivato Gollini. Linea a 3 difensiva formata da Vogliacco, Bani e Vasquez. Zanoli a tutta fascia a destra mentre dall’altra parte è Martin che cerca conferme dopo la stagione non esaltante.

Al centro Badelj, Frendrup e Malinovskyi preferito a Messias. In attacco occorre risolvere il caso Gudmundsson, in alternativa Ekuban e Retegui in pole. Dalla panchina Vitinha. Reggiana che invece, in attesa del campionato di Serie B, dovrebbe schierarsi con il classico 4-4-2. Motta tra i pali. Fiamozzi e Cavallini sulle fasce con Rozzio e Meroni centralmente. Chiavi della mediana a Cigarini insieme a Kabashi, in attesa di Stulac. Sugli esterni Vergara e Okwnonkwo. In attacco Gondo e Pettinari.