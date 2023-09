PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 5^ giornata: cosa succederà al San Vito? (16-17 settembre 2023)

PRONOSTICI SERIE B: FOCUS COSENZA SUDTIROL

Cosenza Sudtirol è un’altra partita del sabato che merita di essere presentata per i pronostici Serie B verso la quinta giornata. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti per la vittoria i padroni di casa: il segno 1 è infatti quotato a 2,25 per il successo casalingo del Cosenza, mentre in caso di vittoria esterna da parte del Sudtirol ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 3,55. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello che è intermedio rispetto agli altri due, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,00.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questo pomeriggio alle ore 14.00 nella partita Cosenza Sudtirol, naturalmente presso lo stadio San Vito-Gigi Marulla della città calabrese, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 1,45, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 2,55. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 2,10, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 1,67 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 5^ GIORNATA

Dopo la sosta per le nazionali tornano a farci compagnia i pronostici di Serie B: siamo nella quinta giornata del campionato cadetto, che ha già vissuto un turno infrasettimanale e dunque è più avanti rispetto alla Serie A anche se poi ci sono già alcune partite da recuperare, visto che Lecco e Brescia – la cui posizione è stata in dubbio – hanno iniziato più tardi rispetto al resto del gruppo, e oggi tra l’altro si incrociano nella sfida del Rigamonti-Ceppi.

Nella quinta giornata di Serie B vedremo sfide interessanti, che naturalmente cambieranno anche la classifica. Come sempre ci faremo aiutare dalle quote che sono state fornite dalle agenzie ufficiali, e che oscillano costantemente a seconda delle puntate che arrivano; scopriremo presto quello che succederà sui vari campi ma noi adesso cominciamo a ipotizzarlo, iniziamo allora il nostro percorso attraverso i pronostici di Serie B con alcune delle partite più intriganti di questa quinta giornata.

PRONOSTICI SERIE B: ASCOLI PALERMO

In Ascoli Palermo si affrontano certamente due squadre che hanno ambizioni alte: come minimo la qualificazione ai playoff, poi si vedrà. I marchigiani però non sono partiti bene, avendo raccolto una vittoria a fronte di tre sconfitte; devono già recuperare terreno e la partita di oggi al Del Duca può essere l’occasione buona per testarsi, perché il Palermo è ancora imbattuto con due vittorie e un pareggio, ha l’opportunità di avvicinare la vetta e sa bene che le aspettative della piazza e degli addetti ai lavori concedono pochi margine di errore.

L’agenzia Snai che ha tracciato i pronostici di Serie B ci parlano di un Palermo favorito anche in trasferta: il segno 2 per la vittoria dei rosanero vi farebbe infatti guadagnare 2,20 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto, per quanto riguarda il segno 1 che regola il successo dell’Ascoli siamo ad una quota di 3,30 volte la vostra giocata mentre il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 3,25 volte l’importo investito su questa partita.

PRONOSTICI SERIE B: REGGIANA CREMONESE

Anche Reggiana Cremonese è una partita molto interessante: i granata sono neopromossi e si sono affidati ad Alessandro Nesta, esperto di Serie B ma che ha iniziato con due pareggi e altrettante sconfitte. Salvarsi sarà difficile per la Reggiana, che però ha una rosa pronta a farlo e lo ha dimostrato in Coppa Italia, eliminando il Monza. La Cremonese ha mostrato qualche crepa nelle prime due giornate, poi ha provato ad assestarsi; ha però vinto solo una delle quattro partite giocate (due pareggi) e dà la sensazione di poter ancora migliorare sul piano offensivo.

I pronostici di Serie B emessi dall’agenzia Snai ci dicono che qui al Mapei Stadium la squadra ospite è favorita: il segno 2 per la vittoria della Cremonese vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 2,35 volte quello che avrete investito, per contro il segno 1 che regola il successo interno della Reggiana porta in dote 3,10 volte la vostra giocata mentre il segno X, sul quale dovrete puntare per l’eventualità del pareggio, ha un valore che con questo bookmaker corrisponde a 3,20 volte la cifra che avrete valutato di mettere sul tavolo.











