Pronostici vincitore Mondiali 2022/ Quote e previsioni sulla finale Argentina Francia

PRONOSTICI VINCITORE MONDIALI 2022: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici vincitore Mondiali 2022 attirano l’attenzione degli appassionati di calcio e di scommesse perché ormai la Coppa del Mondo in Qatar è davvero giunta al momento dei verdetti decisivi e naturalmente domenica sarà il giorno della finale Argentina Francia, che ci dirà se la Seleccion tornerà sul tetto del mondo per la prima volta dal 1986 oppure se i Bleus sapranno trionfare per la seconda volta consecutiva, come in passato è riuscito solamente all’Italia nel 1934 e 1938 e poi al Brasile nel 1958 e 1962, comunque ben 60 anni fa.

Grandi emozioni saranno quindi garantite nella partita allo Stadio Iconico di Losail, naturalmente il più grande dei Mondiali 2022, che sarà senza dubbio al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, fin da oggi che è il giorno dell’antivigilia. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote della finale dei Mondiali 2022 e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici vincitore Mondiali 2022.

PRONOSTICI VINCITORE MONDIALI 2022: LA FINALE ARGENTINA FRANCIA

Per parlare dei pronostici vincitore Mondiali 2022, bisogna naturalmente parlare della finale Argentina Francia. I sudamericani ci arrivano al termine di incammino cominciato malissimo ma poi andato progressivamente in crescendo fino al perentorio 3-0 rifilato alla Croazia in semifinale con il Leo Messi migliore di sempre in Coppa del Mondo, mentre la Francia è stata all’altezza delle aspettative fin da subito nonostante le assenze ed è arrivata in finale con la vittoria 2-0 contro il Marocco in semifinale.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico sulla finale Argentina Francia e quindi sul vincitore Mondiali 2022, in realtà indicano un equilibrio totale. Infatti, sia il segno 1 sulla vittoria dell’Argentina sia il segno 2 per il successo della Francia sono quotati a 2,80, quindi non c’è una favorita per la vittoria dei Mondiali. L’ipotesi più remunerativa (ma neanche troppo) è il pareggio, che prolungherebbe la finale: con il segno X infatti si arriva a quota 3,05.

